Scuole colpite dall'alluvione, per il liceo di Lugo subito disponibili 168 mila euro

Come anticipato dal ministro Giuseppe Valditara in visita alle scuole alluvionate e dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti in visita nel Liceo G. Ricci Curbastro di Lugo, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha provveduto in questi giorni all’assegnazione delle risorse agli Istituti scolastici romagnoli colpiti dagli eventi alluvionali, per far fronte ai danni subiti. Istituito un fondo, denominato "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con 20 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare a spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Incaricato l’Ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna, direttore generale Stefano Versari, di effettuare un monitoraggio del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche coinvolte dagli eventi alluvionali, ricevutone l’esito il Ministero ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie, per il Liceo di Lugo corrispondenti a euro 168.340,87, da subito disponibili per beni, servizi e lavori, da impegnare entro il 31 agosto 2023 e successivamente da rendicontare. La dirigenza del Liceo e il suo staff si sono immediatamente attivati per pianificare gli interventi necessari. "Questa dirigenza scolastica esprime, pertanto, soddisfazione per la vicinanza del proprio Ministero alle scuole alluvionate, vicinanza fattiva e concreta, che con pregevole tempestività e adeguato impegno finanziario sta sostenendo le istituzioni scolastiche colpite e danneggiate dal drammatico evento alluvionale", dice il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti.