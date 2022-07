Scuole, parte la manutenzione straordinaria dei servizi igienici in due elementari del Ravennate

Iniziano questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici nelle scuole primarie Grande Albero di Madonna dell’Albero e Riccardo Ricci di Ravenna. I lavori avranno un costo totale di 20.832 euro, che vanno ad aggiungersi agli 894.630 euro di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in diversi edifici scolastici del territorio già annunciati nelle scorse settimane e che si concluderanno prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Nello specifico l’intervento consisterà nella sostituzione delle turche presenti nei bagni con dei wc, per rendere l’utilizzo più semplice per i bambini. Inoltre verranno eseguite le manutenzioni alle maniglie delle porte.