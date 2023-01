Scuole per l'infanzia, la Buon Pastore “traghetterà” ad aprile in via Pavirani

I nuovi locali, opportunamente ristrutturati dall’amministrazione comunale, saranno ricavati all’interno dello stesso edificio utilizzato anche dalla scuola primaria “Torre”. Nelle vicinanze è inoltre presente il nido Pavirani. Si ricorda alle famiglie che sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia “Buon Pastore”, sedi di via Pavirani e di via Patuelli, per l’anno scolastico 2023-24 e che le domande possono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica RAIC824004@istruzione.it, o consegnate in modalità cartacea presso la sede della segreteria scolastica, in via Cilla, n. 8.

Il modello della domanda di iscrizione è reperibile al seguente link: https://www.icdamiano.edu.it/categorie03.asp?id=1650

I genitori che desiderano un appuntamento con i docenti per avere informazioni più dettagliate circa la nuova sede di via Pavirani, possono telefonare al numero 0544 461615, dal lunedì al venerdì, dalle 11,30 alle 12,30. I genitori che desiderano un appuntamento con i docenti per avere informazioni più dettagliate circa la sede di via Patuelli, possono telefonare al numero 0544 454897, dal lunedì al venerdì, dalle 11,30 alle 12,30.

La scuola dell’infanzia accoglie i bimbi di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro l’anno scolastico di riferimento. La scuola dell’infanzia “Buon Pastore” accoglie anche l’iscrizione dei bambini di due anni e mezzo, che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.Nella scuola è attivo il servizio di pre-scuola, pertanto l’orario di funzionamento, dal lunedì al venerdì, è dalle 7.30 alle 16.30 nel plesso di via Pavirani, dalle 7.30 alle 16.00 nel plesso di via Patuelli. E’ possibile l’attivazione del servizio di post scuola, con orario fino alle ore 17.30/18.00, in presenza di un minimo di dieci richieste.