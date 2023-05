Riaprono alcune scuole, ma non tutte: l'elenco completo nel Ravennate

Finalmente, dopo una settimana esatta, iniziano a riaprire le scuole in alcuni Comuni del ravennate, chiuse da martedì scorso a causa dell'emergenza alluvione. Ma nei Comuni più colpiti restano ancora chiuse.

RAVENNA - È prevista per domani, martedì 23 maggio, la riapertura di tutti i servizi e di tutte le scuole 0 – 13 (nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie) tranne a Roncalceci (scuola elementare Martiri del Montone) dove ci sono ancora problemi di accesso. La scuola dell’infanzia e sezione primavera Fism Madonna della Fiducia è in zona inaccessibile. Pertanto la Fism si sta attivando per accogliere i bambini in una struttura alternativa; su sede e tempi verrà data specifica informazione alle famiglie nella giornata di domani, martedì 23 maggio.

Per i servizi e le scuole che riaprono sono garantiti anche mensa e pre e post scuola; il servizio di trasporto scolastico potrebbe invece subire delle modifiche di percorso o soppressioni di fermate, delle quali verrà data appena possibile informazione dedicata ai dirigenti scolastici e alle famiglie. Riaprono anche i centri di istruzione e formazione professionale e i centri di aggregazione giovanile, tranne il Valtorto. E riaprono le palestre scolastiche, salvo che non siano in zona rossa o utilizzate come centri di accoglienza.

Confermata invece la sospensione dell’attività didattica per le scuole superiori (per quanto riguarda la decisione per mercoledì 24 maggio verranno forniti aggiornamenti domani, martedì 23). Chiusi domani, martedì 23 maggio, anche i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali, che riapriranno mercoledì 24, salvo che non siano in zona rossa. Confermata anche la chiusura dei cimiteri. Il Comune è al lavoro per garantire la massima fruibilità e funzionalità dei servizi che saranno riaperti, anche se qualche disagio sarà presumibilmente e comprensibilmente inevitabile.

BASSA ROMAGNA: In attesa di comunicazioni ufficiali.

ROMAGNA FAENTINA: In attesa di comunicazioni ufficiali.

CERVIA - Lunedì mattina sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici in tutte le scuole del territorio. Domani, martedì 23 maggio, riapriranno tutte le scuole, la Scuola di musica G. Rossini, tranne l’Istituto Istruzione Superiore Tonino Guerra e i centri di formazione professionale, in quanto molti ragazzi arrivano da fuori comune e per problemi alla viabilità e trasporto hanno ancora difficoltà a raggiungere la sede scolastica. Biblioteca, Istituti culturali, centri per giovani: domani aperti biblioteca, musei, centri di aggregazione giovanile. Restano chiusi nella giornata di domani centri diurni per anziani e disabili, centri socio-occupazionali. Da domani sono aperti gli impianti sportivi comunali.

RUSSI - A Russi le scuole riaprono martedì 23 maggio, ha comunicato già domenica la sindaca Valentina Palli.