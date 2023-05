Sempre più alunni tornano sui banchi: quali scuole riaprono giovedì

Dopo una settimana di alluvione, hanno ricominciato a riaprire le scuole in alcuni Comuni del ravennate, chiuse da martedì 16 maggio a causa dell'emergenza. Ma nei Comuni più colpiti gli istituti restano ancora chiusi.

RAVENNA - È prevista per domani, giovedì 25 maggio, la riapertura di tutte le scuole secondarie di secondo grado nel comune di Ravenna. Il Comune è al lavoro per garantirne la massima fruibilità e funzionalità, anche se qualche disagio sarà presumibilmente e comprensibilmente inevitabile.

LUGO - I tecnici del Comune sono al lavoro in vista della riapertura delle scuole prevista giovedì 25 maggio. Il monitoraggio ha fatto emergere nella mattinata odierna delle problematiche per il nido Corelli che non rendono possibile la riattivazione del servizio. Le famiglie saranno avvisate con un messaggio da parte dei servizi educativi. Non si esclude che la riapertura possa essere posticipata di un solo giorno e slittare a venerdì 26 maggio. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia statale Fondo Stiliano la riapertura al momento è molto difficile da indicare, al pari della scuola dell'infanzia comunale Capucci. L'Amministrazione Comunale, come già riferito, è al lavoro per individuare soluzioni alternative che consentano ai bambini e alle famiglie di concludere l'anno scolastico. Per tutti gli altri edifici scolastici la tempistica individuata rimane quella indicata nella precedente comunicazione.

ROMAGNA FAENTINA: A Brisighella chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino a mercoledì 24 compreso. A Casola Valsenio chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 27 compreso. A Castel Bolognese chiuse fino a mercoledì 24 maggio compreso. A Riolo Terme chiuse riaperte martedì. Mercoledì 24 aperti i nidi, le scuole materne, le elementari e le medie. Giovedì 25 aperto anche l’Istituto Alberghiero. A Solarolo chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 27 compreso.

CERVIA - Lunedì mattina sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici in tutte le scuole del territorio. Martedì 23 maggio hanno riaperto le scuole materne, elementari e medie inferiori, la Scuola di musica G. Rossini, la biblioteca, i musei, i centri di aggregazione giovanile e gli impianti sportivi comunali. Mercoledì 24 maggio riaprono l’Istituto di Istruzione Superiore Tonino Guerra e i centri di formazione professionale. Riapriranno i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali.

RUSSI - A Russi le scuole hanno riaperto martedì 23 maggio.

BAGNARA DI ROMAGNA - Il sindaco di Bagnara di Romagna ha anticipato la riapertura a lunedì solo per le scuole dell’infanzia 0-6, mentre da mercoledì 24 maggio riaprono le scuole elementari e medie.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO