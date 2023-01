Scuole, gli studenti dell'alberghiero parteciperanno alla finale del "Green Game"

Sarà una classe di studenti cervesi a rappresentare la provincia ravennate nella finale nazionale del Green Game, il Campionato nazionale sul riciclo. Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l’ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo motivo l’Istituto alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia ha scelto di partecipare al concorso. La prima selezione ha avuto ottimi risultati e la classe 2^D ha ottenuto il pass per la finale nazionale di Roma.

Il Green Game festeggia i suoi 10 anni di attività nelle scuole. Per la 10^ edizione è prevista la partecipazione di oltre 160 scuole e saranno avviate due versioni del progetto: “Green Game Digital” per gli Istituti Secondari di II grado d’Italia e “Green Game in presenza” riservato alle Scuole di Basilicata e Molise. Gli studenti finalisti di entrambe le modalità confluiranno nella finalissima nazionale prevista a Roma a marzo 2023, dove le classi provenienti da tutta Italia si “sfideranno” per decretare la scuola campione.