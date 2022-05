'Sea future aloha', il futuro del mare: la Guardia Costiera incontra 75 alunni

Si è tenuto martedì mattina un incontro del personale militare della Guardia Costiera di Ravenna con 75 alunni di 3 a , 4 a e 5 a elementare della scuola primaria “G. Garibaldi” di Porto Corsini presso l’Aloha Beach di Marina Romea. Il Direttore marittimo dell’Emilia-Romagna, Comandante Francesco Cimmino, ha voluto sostenere l’iniziativa “Sea Future Aloha” di Giusy Furlanetto, responsabile del “progetto educativo didattico che mira alla sostenibilità e a preservare il mare ed i suoi fondali.

Le acque dei nostri mari costituiscono un patrimonio incommensurabile di organismi ed ecosistemi seriamente minacciati soprattutto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento e dalla plastica (8 milioni di tonnellate, soprattutto microplastica e plastica monouso non riciclata, finiscono ogni anno in mare diventando cibo per i pesci e inquinando i fondali marini). Purtroppo, siamo noi esseri umani la causa principale di tutto questo, perciò spetta a noi il compito di salvarne la biodiversità per conservare la bellezza del nostro Pianeta e per la nostra sopravvivenza.

Il progetto è ideato in un'ottica di collaborazione e condivisione di conoscenze per riconnettere le persone al mare e alla sua salvaguardia. Ed è per questo che Sea Future Aloha vuole coinvolgere non solo le famiglie ma anche scuole, università, Enti, Associazioni, Comune per sensibilizzare le persone alla sostenibilità e a preservare il mare ed i suoi fondali. Aloha Beach Village ha voluto appositamente creare un'area di 600 metri quadri presso la sua struttura per creare un percorso espositivo diviso in zone tematiche formative, ludiche ed educative finalizzato alla tematica in oggetto.

Il progetto Sea Future Aloha prevede l'arricchimento con laboratori a tema, bio-passeggiate per scoprire il segreto dell'ecosistema marino, fiabe raccontate e illustrate a tema e un centro estivo anche ad ore per bambini e ragazzi. Inoltre prevede eventi vari a tema coinvolgendo con la collaborazione Enti ,Associazioni e Musei.