E' di Sebastiano Caridi la miglior colomba d'Italia: "E ora sparisci Covid, devo tornare a impastare"

Un grande riconoscimento per Sebastiano Caridi, pastry chef del suo atelier del dolce di Faenza. Nei giorni scorsi il pasticciere si è aggiudicato la vittoria della terza edizione del concorso 'Divina Colomba', che ogni anno premia la produzione artigianale del dolce tipico pasquale. Caridi è arrivato al primo posto nella categoria principale, quella di 'Miglior colomba tradizionale'.

Le colombe finaliste sono state valutate da una giuria tecnica sulla base del rispetto del disciplinare e del regolamento del concorso, che prevede l'utilizzo esclusivamente di lievito madre e canditi senza anidride solforosa e proibisce l'uso di conservanti, emulsionanti, mono e di gliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali.

"Ogni tanto una gioia - commenta il maestro pasticciere - Essere il primo classificato in una delle competizioni più importante d’Italia sulla colomba tradizionale non ha prezzo. E adesso sparisci virus che devo tornare ad impastare...". Caridi, da qualche giorno, sta infatti combattendo contro il Covid. La pasticcieria di Faenza (così come quella di Bologna) è stata chiusa fino a martedì per permettere i tamponi al personale e la sanificazione dei locali. "Sto bene, non ho alcun sintomo, per fortuna siamo riusciti a prenderlo in tempo - spiega Caridi - Abbiamo cercato di fare il massimo per la tutela dei nostri collaboratori, dei nostri clienti e dei nostri fornitori, abbiamo deciso di fermarci e fare tamponi a tappeto a tutti e di disinfestare i locali di Faenza e Bologna. Io starò in quarantena fino a quando non mi comunicheranno i due tamponi negativi".