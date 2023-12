Secondo rigassificatore a Ravenna? Bonaccini: "Anche le altre regioni devono assumersi le responsabilità"

L'ipotesi di spostare a Ravenna anche il rigassificatore di Piombino non piace al presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha parlato della questione ieri pomeriggio in Assemblea legislativa, in un passaggio del suo discorso sul Bilancio 2024 della Regione, in discussione in aula. "Posto che a noi non ha detto niente nessuno - premette Bonaccini - ma sul rigassificatore di Piombino ho letto un'indiscrezione che anche quello potrebbe tornare a Ravenna", dopo il ricorso al Tar presentato dal Comune toscano e le proteste in Liguria per il trasferimento della nave a Vado Ligure. "Capiamoci - dice in aula il presidente, rivolto al centrodestra - chi deve fare gli interessi degli italiani? Solo l'Emilia-Romagna? Siete d'accordo anche voi che anche le altre Regioni si debbano assumere le loro responsabilità? Posto che il rigassificatore qui lo faremo, entro due anni. Chi è più patriota?", punge Bonaccini. (Dire)