Sede danneggiata dall'alluvione: la banca riapre con una filiale mobile in piazza

Dopo l'impatto dell'alluvione che ha colpito duramente Castel Bolognese e il territorio la scorsa settimana, la Bcc Romagna Occidentale annuncia la riapertura dei suoi servizi bancari in città, all’interno di una filiale mobile allestita in piazza Fanti. L’apertura avverrà lunedì 29 maggio, giorno di Pentecoste, alle ore 11 e proseguirà con i consueti orari fino a quando non saranno ripristinati i locali della sede allagata, che ha subìto danni significativi che hanno provocato l’interruzione dei servizi. L’impegno del personale, che si è prodigato facendo squadra da tutte le sedi della banca, ha permesso di tornare a servire la cittadinanza castellana in tempi record. A breve anche a Solarolo sarà operativa una filiale temporanea. Tutte le altre filiali sono aperte.

“In momenti come questi, le parole stentano a uscire e a rappresentare quello che ciascuno di noi che vive e lavora in questo territorio sta provando - dice Luigi Cimatti, presidente della Bcc della Romagna Occidentale - Le nostre famiglie, i nostri amici, i nostri vicini: tutti siamo toccati da questa sofferenza. Non si tratta solo di un disastro che ha colpito le case, le strade, le imprese, le coltivazioni e gli allevamenti… Qui siamo dinanzi ai sogni infranti di giovani coppie, a vite sconvolte, a situazioni emotivamente insostenibili. Tutto il personale e tutti gli amministratori della nostra banca, oggi più che mai, sentono forte il dovere morale e la responsabilità nei confronti della comunità che sta lottando per superare questa terribile prova. Come sempre abbiamo fatto nei momenti più difficili anche questa volta non verrà meno la nostra presenza, la vicinanza, il servizio, la comprensione e l'ascolto necessari per tornare a guardare al futuro con rinnovata fiducia”.

La Bcc della Romagna Occidentale aveva già messo in campo iniziative straordinarie di sostegno i primi di maggio, con plafond dedicati, finanziamenti a tasso zero e moratorie. La seconda ondata ha reso la situazione ancor più drammatica e si sta valutando un potenziamento delle misure intraprese. “La nostra banca cooperativa condivide lo stesso destino della comunità. Come dico spesso ‘noi siamo la gente di questa terra’ e siamo consapevoli che le difficoltà finanziarie possono essere una delle sfide più pressanti in queste circostanze, per questo vogliamo fare tutto ciò che ci è possibile. E continueremo a farlo fintanto che non resterà nessuno a terra. E anche dopo, quando dovremo ricostruire. Tutti dobbiamo rialzarci e lo faremo insieme”, conclude Luigi Cimatti.

La filiale mobile avrà una cassa e due uffici di consulenza. Il restante personale della filiale sarà operativo al primo piano dell’edificio, accessibile in sicurezza dall’entrata di via Morini. La filiale mobile disporrà, entro la giornata di lunedì, anche di un Atm (“bancomat”) mentre, in luogo dell’Atm al piano terra dell’edificio, sarà disponibile una cassa smart: un dispositivo tecnologicamente evoluto, attivo ogni giorno, anche i festivi, 24 ore su 24. La cassa smart, oltre alle tradizionali operazioni “bancomat” consente diverse operazioni eseguibili in autonomia, fra cui il versamento contante e assegni, ricariche telefoniche e carte prepagate, pagamenti di bollettini postali e bollette.