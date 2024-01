Sede nuova per il Milan Club: trova casa all'interno di un rione faentino

Anno nuovo, sede nuova per il Milan Club Faenza “Carlo Sangiorgi”. E’ ufficiale il trasferimento presso il Rione Verde, in via Cavour 37, dopo sei mesi al Circolo Villa Franchi. Sono poche centinaia di metri di distanza, ma per il club rossonero simboleggiano "un passo importante che segna una nuova tappa per il sodalizio rossonero faentino".

"Ringraziamo il Circolo Villa Franchi che ci ha permesso di proseguire in serenità l’attività nella seconda parte dell’anno appena concluso – ha detto il presidente Giuseppe Sangiorgi – Il bilancio è positivo, con quasi 400 soci tesserati e tante iniziative, in particolare la bellissima serata con mister Alberto Zaccheroni e la cena di fine anno contraddistinta dal simpatico quiz rossonero, oltre alle partite viste allo stadio di San Siro grazie alla nostra organizzazione o in sede davanti al mega schermo. Proseguiamo da questi numeri e da qui".