Sedute vaccinali aggiuntive nel ravennate: dove e quando effettuare la quarta dose

Proseguono sui territori di Ausl Romagna le sedute vaccinali aggiuntive per agevolare l’accesso e la vaccinazione alla popolazione che risiede in zone più distanti dagli hub vaccinali provinciali. "Ricordiamo a tutti che se anche dal punto di vista clinico questa variante sembra al momento essere meno aggressiva - sottolineano dall'Ausl Romagna - non ha senso correre rischi, a maggior ragione con una circolazione virale ancora alta. Il modo migliore per proteggersi resta la vaccinazione".

Si invitano pertanto i cittadini che ancora non lo hanno fatto a prenotarsi per la vaccinazione, e si sollecitano le fasce di popolazione a cui è consigliata la quarta dose a effettuare la vaccinazione (over 60 e persone con elevata fragilità a partire dai 12 anni). Per accedere alla vaccinazione è necessaria la prenotazione attraverso i consueti canali: agli sportelli Cup dell’Ausl (Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo: nelle farmacie tramite il servizio Farmacup; telefonando al Cuptel al numero 800002255; online attraverso il Fascicolo Elettronico o il CupWeb (www.cupweb.it)

Questi i prossimi appuntamenti delle sedute aggiuntive sul territorio della provincia di Ravenna: Massa Lombarda domenica 7 agosto dalle ore 8 alle ore 14, presso la Casa della Salute, Via Resistenza 7; Conselice domenica 14 Agosto, dalle ore 8 alle ore 14, presso la Casa della Salute, Via Provinciale Selice 101.