Segnaletica al parco urbano Teodorico: installati dieci nuovi totem informativi

Dieci nuovi totem bifacciali informativi sono stati installati in prossimità degli ingressi e all’interno del Parco urbano Teodorico. In ogni totem sono presenti le indicazioni di rispetto e di corretta fruizione del parco; la sostituzione dei totem è stata realizzata dall’Ufficio Verde Pubblico e dall’Ufficio Turismo del Comune.

“Siamo soddisfatti della nuova segnaletica che accoglie i ravennati e i turisti in uno dei luoghi ormai più amati della città, per le attività sportive, ludiche e culturali - hanno dichiarato gli assessori Giacomo Costantini al Turismo e Igor Gallonetto al Verde pubblico. “Continua, infatti l’impegno tra Ambiente e Turismo di valorizzazione delle aree naturalistiche del territorio. Dopo il posizionamento dei pannelli retrodunali lungo il litorale dello scorso anno, ora è toccato al Parco urbano Teodorico, il prossimo obiettivo sarà la realizzazione di pannelli informativi delle Stazioni del Parco del Delta del Po in città”.