'Segni molto particolari', un film sull'atleta-poliziotta non vedente

Sabato 25 marzo la Polizia di Stato presenterà in anteprima nazionale alla 28esima edizione di Cortinametraggio, il cortometraggio "Segni molto particolari". La proiezione che avverrà nella serata conclusiva del festival - che si è aperto il 21 marzo - nell'ambito della sezione "Eventi Speciali" segna un punto di approdo di un percorso voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza volto all'utilizzo dei più moderni canali di comunicazione visiva che ha portato all'ideazione e alla realizzazione del progetto con Alessandro Parrello, produttore con la West 46th Films e con Maddalena Mayneri e Roberto Ciufoli.

"Segni molto particolari" è un inno all'inclusività e al valore della diversità: Laura, la protagonista, è una campionessa di nuoto, cieca dalla nascita che, entrata in Polizia come agente tecnico, al termine della sua brillante carriera sportiva nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, sarà impiegata in un Commissariato, iniziando così un nuovo e stimolante percorso professionale. Dotata di grande intuito ed empatia, Laura saprà dimostrarsi una risorsa preziosa per il Commissariato e riuscirà, con l'aiuto dei suoi colleghi, a risolvere un caso misterioso. Con "Segni molto particolari" la vicinanza ai più fragili e l'inclusione vengono raccontati con delicatezza in una chiave ironica e profonda dai protagonisti Federica De Benedittis, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmüller, Simone Colombari, Niccolò Gentili, Daniela Morozzi, Lidia Vitale e Alessandro Parrello che ne è anche il regista.

Lo scorso gennaio la Polizia di Stato ha concluso la selezione dei primi 14 atleti paralimpici dando loro l'opportunità di diventare a tutti gli effetti Poliziotti. Grazie a questo concorso, infatti, tutti gli atleti paralimpici una volta reclutati e inseriti nella Gruppi sportivi della Polizia di Stato "Sezione paralimpica Fiamme Oro", a fine carriera sportiva, per la prima volta nella storia della Polizia di Stato, verranno reimpiegati quali Agenti di Polizia nei ruoli tecnici. L'assunzione a tempo indeterminato rappresenta un unicum nei gruppi sportivi paralimpici delle Forze armate e di polizia e contribuirà certamente a rafforzare il legame tra atleti e Istituzione.

Nella giornata odierna, presso l'Hotel De La Poste di Cortina d’Ampezzo, si è tenuto un incontro tra rappresentanti dell'Ufficio Comunicazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il cast di "Segni molto particolari": in tale circostanza sono state illustrate le peculiarità del cortometraggio ed è stato fatto un focus sulla collaborazione istituzionale della Polizia di Stato attività nei settori del cinema e delle fiction.