Sei anni fa se ne andava Giulio Pantoli, il "Signore delle rose": creò le varietà "Anita Garibaldi" e "Bella Ciao"

Il 12 maggio ricorre il 6° anniversario della morte di Giulio Pantoli di Castiglione di Ravenna, famoso per avere creato numerose varietà di rose e per aver scritto il libro Una vita tra le rose (2005), un vero e proprio manuale ricco di utili e indispensabili consigli per gli appassionati coltivatori di rose. A 6 anni dalla scomparsa lo ricordano gli autori del progetto "Anita Fidelis" e il Centro Studi Olim Flaminia.

Pantoli ha dedicato le sue rose a Enti o personaggi che hanno rappresentato importanti momenti della sua vita: fra tutte la rosa “Bella Ciao”, donata all’Anpi e la rosa dedicata alla “28° Brigata Garibaldi” testimoniano momenti cruciali della sua esistenza quando, durante il periodo bellico, fuggì dalla prigionia in Francia e abbracciò il movimento partigiano combattendo in prima fila contro le truppe tedesche. Di recente donazione è la rosa che ha preso il nome di “Ricordo di Solferino” all’Associazione della Croce Rossa Italiana. Un’altra sua creazione è la rosa dedicata alla poetessa Mariangela Gualtieri che ha contraccambiato con un’inedita poesia dedicata alle rose di Giulio e al suo grande talento.

Ma il più importante esemplare creato da Giulio è l’ibrido di tea “Anita Garibaldi by Pantoli” che, secondo le proprie volontà, è stata concessa e dedicata sin dal 2017 ai progetti di divulgazione culturale e sociale dei tre autori cesenati, Andrea Antonioli, Giampaolo Grilli e Alessandro Ricci, che ricordano con profonda commozione l'amico Giulio Pantoli, creatore della rosa dedicata ad Anita Garibaldi, eroina dei due mondi, morta a Mandriole di Ravenna il 4 agosto 1849. Partiti con l’iniziativa editoriale “Una rosa per Anita” per i luoghi dell’epopea Garibaldina in Italia, la rosa Anita Garibaldi by Pantoli, ha visto la diffusione nelle tappe storiche in Brasile e negli Stati Uniti d’America con la frase “Due mondi e una rosa per Anita” nel quadro di una lunghissima serie di progetti ed eventi inaugurali e celebrazioni secondo le linee del progetto internazionale “Anita Fidelis”. “In signum rosae Anita fidelis” è il motto che gli autori hanno fondato per accompagnare la rosa originale dedicata da Pantoli ad Anita Garibaldi, non commercializzata ma riservata a speciali inaugurazioni istituzionali a valenza sociale e pubblica.