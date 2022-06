Sei coppie di piccoli ballerini ravennati in gara a Cervia all’Italian Open Championship

Ci sono anche sei coppie di agonisti dell’associazione ravennate You and Me Danza Sportiva ASD all’Italian Open Championship in programma fino a domenica prossima al palasport di Cervia, con la partecipazione complessiva di circa 1800 atleti.

La squadra agonistica guidata da Maria Letizia Rullo – direttrice artistica di You and Me – è composta da cinque coppie di giovanissimi atleti (rispettivamente Gaia Calza ed Enea Monti, recenti vice-campioni del mondo nella categoria “danze standard” al campionato svoltosi in primavera a Pieve di Cento; Adele Monti ed Emanuele Dicorato; Giorgia Scanu e Steven Salmin; Grazia Mazzeo e Alessandro Aversa; Emma Baldini e Francesco Buffatti), nonché una coppia senior (formata da Maria Rosaria Calvano ed Antonio Conte).

Dopo la manifestazione cervese e alcune settimane di meritato riposo, l’attività della Scuola di Danza ravennate (che ha la sede in via Girolamo Rossi, e associa un centinaio di ballerini di ogni età) riaprirà i battenti a settembre per la nuova stagione.