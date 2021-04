Semina il panico in centro scappando e speronando la Polizia locale: arrestato

E' stato convalidato lunedì l'arresto operato dalla Polizia locale della Bassa Romagna nella giornata di sabato nei confronti di un cittadino alfonsinese, di 62 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La vicenda ha avuto molto risalto in città in quanto l'uomo, dopo aver forzato l'alt imposto dalla pattuglia della Polizia locale, alla guida di un Chrysler Voyager ha seminato il panico nel centro urbano di Alfonsine zigzagando a folle velocità e infine speronando anche l'auto di Polizia più volte. Fermato nel centro cittadino di Alfonsine, l'uomo ha aggredito gli agenti che sono riusciti poi a immobilizzarlo e a trarlo in arresto. Il veicolo condotto dall'uomo è risultato senza assicurazione e senza revisione da diversi anni.