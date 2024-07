In Senato una mostra sulla Romea: "Il tratto ravennate? Quello più naturale, ma quanti incidenti dagli anni '60"

Meno antropizzata e più naturale, ma anche teatro di drammatici incidenti. Sono solo 19 i "chilometri ravennati" della strada statale 309 Romea, ma ricchi di fascino e di storia. A raccontare le vicende passate e attuali di questa strada sono Terry Manfrin e Riccardo Ciriello che dopo il report storico-fotografico "Pianeta 309" che ci avevano raccontato nel 2022, hanno ora dato vita a una vera e propria mostra itinerante. Un'esposizione che ora è arrivata niente di meno che in Senato. La mostra si intitola “Pianeta 309: lens on road” e si compone di 30 scatti in bianco e nero sulla strada Romea 309. A promuovere l'esposizione fotografica di Manfrin e Ciriello è stato il senatore Antonio De Poli che, nei giorni scorsi, ha inaugurato la mostra alla presenza degli autori e, fra gli altri, del sindaco di Codevigo Ettore Lazzaro. "Pianeta 309" sarà visitabile fino al 31 luglio nella Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato ‘Giovanni Spadolini’, a Roma.

I due artisti "vogliono offrirci un altro punto di vista, quello del viaggiatore, in movimento, per raccontarci e far emergere un altro volto, forse quello più bello, della Strada Romea, un’arteria che abbraccia diversi territori e unisce paesaggi differenti l’uno dall’altro”, ha detto De Poli che ha ricordato come, purtroppo, questa strada sia spesso associata solo al tema degli incidenti stradali. Lo stesso senatore è intervenuto presso il Governo chiedendo al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di intervenire con Anas per "accelerare le procedure necessarie per le opere di messa in sicurezza della strada e affinché si individuino soluzioni strutturali per garantire la sicurezza". Un progetto che da anni interessa anche Ravenna.

La Romea ravennate: un po' di storia

Dal km 0 al km 19 si snoda il tratto ravennate della ss 309. Una strada "fortemente voluta dalla provincia di Ravenna, che fu una delle prime a seguire l'idea dell'ingegner Iginio Gallimberti, nel 1929, ed è stata una delle prime a costruire le prime infrastrutture", spiega Manfrin (autore degli scatti insieme a Ciriello), ricordando che all'epoca non esisteva Anas, e quindi erano le province a occuparsi della realizzazione dell'opera.

"Nel 1946 fu costruito il ponte di Casalborsetti", dando un'accelerazione al completamento della strada, ma presto arrivano per la Romea anche i drammi. "Negli anni 60-70 la cronaca locale racconta di gravi incidenti di giovani, perché i ravennati usavano questa nuova strada per raggiungere i luoghi della movida nei lidi ferraresi, nati proprio grazie alla costruzione della Romea", spiega Manfrin. I due autori, infatti, oltre alle foto hanno dato vita a una corposa ricerca storica sulla strada statale.

Oggi la Romea è "la strada che favorisce il porto di Ravenna per le merci che vanno a nord", sottolinea l'autore "ed è il tratto di strada più paesaggistica e naturale, quella con più aree ambientali sottoposte a tutela e preservata nella sua integrità naturale". C'è anche qualche curiosità sulla formulazione del percorso ravennate. "I primi progetti definitivi del 1946 prevedevano che da Ravenna si dovesse andare a Sant'Alberto, poi seguire l'argine del Po di Primaro, quindi le valli di Comacchio e i lidi ferraresi", questo perché seguiva il percorso della strada Romea medievale, precisa Manfrin. La successiva bonificazione di zone paludose negli anni 60 ha dato poi "l'occasione di costruire un lungo rettilineo".

Pianeta 309 racconta quindi una grande storia che riguarda varie province della costa nord dell'Adriatico. I due autori, di origine veneta, vogliono far conoscere questa storia a tutti e per questo hanno dato vita a una mostra che è già stata presentata in varie città. Portare la mostra in Romagna? "Volentieri - conclude Manfrin - ci piacerebbe molto. Il posto più a sud in cui siamo riusciti ad arrivare con la mostra è Codigoro, quindi ci mancherebbero la zona di Comacchio e di Ravenna".