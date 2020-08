"Senza il rinnovo del contratto, siamo pronti allo sciopero". Si mobilita la sanità privata. Si tratta di un presidio regionale che si terrà mercoledì davanti alla clinica amministrata del presidente regionale Aiop. La manifestazione si terrà mercoledì davanti al Maria Cecilia Hospital, a Cotignola, dalle 10 alle 12.

"Ci aspettiamo persone da tutti i territori - dichiarano i segretari della Fp Cgil Emilia Romagna - Sarà sicuramente una mattinata calda vista la situazione di grande tensione che si sta sviluppando in tutte le strutture, dove le lavoratrici e i lavoratori non ci stanno a restare senza contratto in un contesto dove i profitti della sanità privata crescono, le strutture si ingrandiscono e i pazienti aumentano sempre di più".