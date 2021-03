Senza lavoro si reinventa creando divani e tavoli con i pallet: "L'idea è nata durante il lockdown"

La situazione di emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica mettono in moto la creatività delle persone. E c'è chi, senza lavoro e con tanto tempo libero a disposizione, decide di "sperimentare" e mettere alla prova le proprie abilità. E' il caso di Graziano, ravennate senza lavoro da ormai otto anni a causa di un'invalidità, che proprio durante il lockdown ha deciso di dar vita a nuove e curiose creazioni.

Graziano ha iniziato a costruire mobili con i pallet, i bancali solitamente usati per trasportare le merci. Divani, sedie e tavolini, tutti realizzati con questi materiali di recupero. La sua iniziativa è stata subito notata e divulgata da Charles Tchameni Tchienga, presidente dell'associazione Il Terzo Mondo, e questo ha permesso anche ad altre persone di ammirare i mobili del ravennate.

"Avevo visto delle immagini su internet di oggetti simili, così ho provato anch'io ho realizzare questi mobili - racconta Graziano -. Grazie a Charles alcune persone hanno visto le mie creazioni e ora qualcuno mi ha anche domandato dei mobili su richiesta. Proprio oggi sto facendo un divano ad angolo di 2,50 metri per lato. E' enorme".

Il signor Graziano ha anche spiegato quale è stata la molla che ha dato il via alla sua creatività: "Ero a casa senza far niente e ho pensato che qualcosa si deve pur sperimentare. Durante il lockdown ho anche recuperato un vecchio boiler da ristorante, l'ho ripulito per bene e ho realizzato un barbecue di quasi due metri che poi ho regalato a mia figlia".

"Di mestiere io ero muratore - continua Graziano - Mi sono sempre arrangiato a fare tutto da solo. Per i mobili in pallet faccio tutto con sega, martello, chiodi e viti. Quelli che uso sono tutti bancali vecchi che rimetto a posto e riutilizzo. Io spero di iniziare a lavorare naturalmente, questo per me è un modo per passare tempo. Ma se qualcuno me lo chiede realizzerò nuovi mobili".