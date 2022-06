Sequestrati 188 motori elettrici al Porto: sanzione da 11mila euro per gli importatori

Nei giorni scorsi, a seguito dell’attività congiunta di analisi dei rischi posta in essere sulle merci in arrivo presso il Porto di Ravenna, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell’Ufficio di Ravenna e i militari del 2° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Ravenna, hanno sottoposto a controllo doganale un container proveniente dalla Turchia contenente motori elettrici. Al momento del controllo, sebbene sui prodotti fosse riportata la marcatura di sicurezza CE, non erano presenti i dati afferenti il nome e l’indirizzo dell’importatore, così come prescritto dalle direttive comunitarie in materia di sicurezza prodotti.

Viste le irregolarità riscontrate sull’etichettatura, i funzionari doganali e le Fiamme Gialle hanno provveduto quindi a sospendere lo svincolo della merce e a informare il Mise, quale autorità competente sul settore. In seguito agli approfondimenti di rito, tutti i 188 motori elettrici sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre nei confronti degli importatori è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 11 mila euro. L’azione congiunta dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza testimonia anche in questo caso l’attenzione riposta nel verificare che le merci importate siano conformi agli standard di sicurezza comunitari, a tutela dei consumatori.