Serata musicale benefica alla chiesa di San Rocco a cura della Fabionlus

Si è svolto venerdì 1 settembre nella chiesa di San Rocco, il concerto per raccolta fondi per l'acquisto di un mezzo attrezzato a favore di Salvatore, colpito da Sla. Auto tanto importante per lui e la sua famiglia. La serata curata dall' associazione Fabionlus, Amare Ravenna, con la partecipazione dell' assessore Fabio Sbaraglia del Comune di Ravenna e il sostegno dei consiglieri comunali Fabio Bazzocchi, Chiara Francesconi e Daniele Perini, ha avuto pieno successo e i contributi sono stati tanti e generosi, superando anche le più ottimistiche previsioni. Davvero apprezzata l'esibizione del giovane pianista Domenico Bevilacqua.