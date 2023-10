Alluvione, l'esperto stima: "L'allerta ha evitato 500 vittime". De Pascale: "Scendere in piazza per sollecitare Roma"

Mettere in campo misure e opere pubbliche nuove per eventi che non si possono più considerare straordinari, come le forti piogge dello scorso maggio che hanno determinato l'alluvione in Romagna. Anche se ad ora non ci sono idee precise su cosa sia necessario fare, una volta terminata la messa in sicurezza con gli interventi urgenzi. Alcuni paletti, però, li fissano i sindaci dei tre capoluoghi delle province maggiormente colpite del disastro del 16-17 maggio, vale a dire Cesena, Forlì e Ravenna.

L'occasione di discussione è stata, mercoledì sera a Forlì - in una sala del Consiglio provinciale piena di esponenti politici e pubblico -, l'incontro dell’associazione “Idee per la sinistra”, fondata lo scorso dicembre da un centinaio di cittadini provenienti da tutte le parti della Romagna. L'incontro è stato introdotto da Alice Casadei, coordinatrice dell'associazione, e da Vasco Errani, ex presidente della Regione. Ha partecipato con un contributo video anche l'assessora regionale alla Protezione Civile Irene Priolo.

Come difendersi da alluvioni future?

Come difendere il territorio da alluvione future? “Dobbiamo chiedere ai tecnici: servono gli alberi nei letti dei fiumi? Allora li dobbiamo mettere. Serve averne meno? Allora li dobbiamo tagliare. Bisogna rivedere le casse di espansione? Dobbiamo farci dire come. Gli enti pubblici si facciano protagonisti, senza doversi affidare alla buona volontà dei privati. Per questo le aree per l'espansione diventino demaniali. Negli anni '70 non si è costruito in modo lungimirante, ma ora dobbiamo proteggere i nostri quartieri vicino ai fiumi”, dice Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì.

Zattini pone una serie di temi sul tavolo: “Il sistema fognario si sta rivelando non più sufficiente, progettato sulla storia delle piogge che ci ha accompagnato finora. Bisogna anche a tornare ad abitudine perse, sempre più spesso si vedono grandi campi arati senza fossette di scolo in mezzo”. Ed infine “il Cer (il Canale emiliano-romagnolo, ndr) che ha causato danni enormi: bisogna dotarlo di uno sfogo, così che diventi all'occorrenza come una grande cassa di espansione per il territorio”.

Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia, mette in guardia da un certo “ambientalismo” perché “per tutelare gli esseri umani, la natura va trasformata in modo intelligente e sistemico”. E anche il primo cittadino cesenate invoca una “visionaria operazione di adattamento a fenomeni climatici e idrogeologici fuori scala rispetto a come era stato progettato il nostro territorio”. La questione, insomma, non è solo un problema di manutenzione: “Se fosse solo una questione di mancata manutenzione sarei sollevato, sarebbe facile rimettersi in carreggiata”.

Altri suggerimenti arrivano da Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna: “Dobbiamo rimettere in discussione i piani di protezione civile”, in particolare per la gestione delle evacuazioni preventive: “Quando si è detto che andavano evacuate le aree a rischio idraulico, io ho risposto che Ravenna ha il 100% del territorio in tale rischio e quindi mi avrebbero dovuto dare pullman per spostare 158mila persone. Poi un'area data per sicura all'inizio non lo era più, e lo era diventata un'altra prima considerata insicura”. E ancora de Pascale: “Non abbiamo ancora aperto un tavolo per i progetti speciali per i quali serve più tempo, ma in teoria proprio perché serve più tempo dovremmo partire prima”.

La stima: “L'allertamento ha evitato 500 vittime”

Nel corso dell'incontro a mettere nero su bianco che l'alluvione del 16-17 maggio, preceduta da quella minore localizzata principalmente a Faenza e nel Ravennate all'inizio dello stesso mese, è stata un evento straordinario è il meteorologo Carlo Cacciamani: “250 millimetri di pioggia in quattro giorni, punte fino a 600 millimetri in dieci giorni, più della metà di quanto piove in un anno, con 4,5 miliardi di metri cubi d'acqua riversata al suolo: una quantità pari a 128 invasi di Ridracoli, con 23 tra fiumi e torrenti che sono andati fuori dagli argini... In tanti anni non ho mai visto una cosa del genere: c'è chi dice che non è stata una pioggia straordinaria, ma se non lo è stata non so cosa si possa definire come straordinario”.

Cacciamani, che ha lavorato anche alla struttura nazionale della Protezione Civile, loda poi il sistema di allertamento in Emilia-Romagna: “Guardando ai decessi di altre alluvioni paragonabili, si può stimare che con le evacuazioni preventive si sono salvate circa 500 persone”.

De Pascale: “Scendere nelle piazze per farci sentire da Roma”

Lattuca e De Pascale poi vanno all'affondo sui ritardi del governo. “Rispetto la divisa, ma non la temo”, dice De Pascale all'indirizzo – senza citarlo – del generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato a capo della struttura commissariale per la ricostruzione. “Non è possibile che da un mese e mezzo discutiamo delle pratiche urbanistiche per la ricostruzione, mettendo obblighi burocratici agli alluvionati che non hanno i cittadini non alluvionati. Quando inizieranno ad arrivarci le perizie, saranno decine di migliaia tutte assieme: la burocrazia allunga i tempi dei ristori, se per una pratica ci metto due anni invece che due mesi. Mi domando se non sia voluta”.

Lo stesso primo cittadino ravennate invoca la necessità “di scendere nelle piazze della Romagna, solo per dire a Roma che il problema è serio, altrimenti rischiamo di finire in un cono d'ombra una volta che si sarà spostata l'attenzione”. E un contributo in tal senso lo danno gli stessi romagnoli “con una narrazione, non solo politica, in cui tendiamo a presentarci come forti e autonomi, che favorisce chi intende sminuire l'accaduto”. Invece, conclude De Pascale “molti cittadini che ad ora non sono in grado di ripristinare le loro case vivono in una condizione di 'dignitosa disperazione'”.

Sulla stessa linea Lattuca, contro il Governo Meloni: “Abbiamo perso due mesi, due mesi buoni per l'edilizia come giugno e luglio, per la mancata nomina di un commissario alla ricostruzione, ci dicevano che non era urgente nominarlo. E poi quando nel frattempo abbiamo fatto i lavori di somma urgenza, dal Governo ci hanno risposto 'E chi vi ha dato l'autorizzazione a fare questi lavori? Non siamo un bancomat'”. E sulla messa in sicurezza del territorio per futuri avvenimenti simili conclude: “Gli interventi richiederanno alcuni anni, non si possono fare tutti subito”.