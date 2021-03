Il presidente Mattarella ricorda Ilenia nel discorso dell'8 marzo: "La legge da sola non basta"

Proprio nel giorno in cui il sicario di Ilenia Fabbri ha confessato l'omicidio - e l'ex marito ha ammesso di averlo ingaggiato, anche se a suo dire solo per spaventarla - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto citare anche la 46enne faentina durante il suo discorso al Quirinale in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. Mattarella ha citato Ilenia elencando i nomi delle donne uccise da inizio anno e ricordando i numeri dei femminicidi nel 2020 sotto pandemia.

"Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella. Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro credere, di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla reciproca protezione. Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia. L'anno passato le donne assassinate sono state settantatre. E' un fenomeno impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese". Mattarella sottolinea che "un distorto concetto del rapporto affettivo - che, non a caso, si trasforma in odio mortale - è alla base dei gravi e inaccettabili casi di femminicidio. Una mentalità che, al dunque, è solo possesso, bramosia, dominio e, in fin dei conti, disprezzo".

"L'amore, quello autentico - ricorda il capo dello Stato - si basa sul rispetto e la condivisione. Se si giunge a uccidere una donna è perchè non si rispettano il suo desiderio di libertà e la sua autonomia. Perchè ci si arroga il potere di non consentirne le scelte, i progetti, le aspirazioni. A distanza di settantaquattro anni dall'approvazione della Costituzione - che ha sancito, in via definitiva, l'eguaglianza e la parità tra tutte le persone, senza distinzioni - gli orribili casi di femminicidio, che reclamano giustizia, ci dicono che la legge, da sola, non basta. Che un principio va affermato, ma va anche difeso, promosso e concretamente attuato".