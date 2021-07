Serie di incendi nella pineta di Milano Marittima: 3mila metri quadrati di vegetazione in fumo

Serie di incendi domenica pomeriggio nella pineta di Milano Marittima. Complessivamente sono andati in fumo circa 3mila metri quadrati di sottobosco. Fortunatamente non vi sono stati feriti e le fiamme non hanno interessato strutture. Nelle operazioni sono stati impegnati 18 vigili del fuoco con 2 autopompe serbatoio, 1 autobotte e 5 mezzi antincendio fuoristrada. Le operazioni di bonifica sono proseguite anche di sera. Presenti sul posto Carabinieri di Milano Marittima, Carabinieri Forestali, Polizia Municipale di Cervia e volontari Aib della Protezione Civile.