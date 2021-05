Serie di risse a Milano Marittima, "Serve un cambio di modello"

Scene di ordinaria follia sabato sera a Milano Marittima, con giovani coinvolti in risse spente fortunatamente nel giro di pochi minuti. Ad intervenire Carabinieri e Polizia Locale, che hanno identificato alcuni ragazzi. Un video è stato diffuso sui social e sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Anche il 118 è dovuto intervenire per soccorrere giovani in stato di ubriachezza avanzata.

"Serve un cambio di modello a cui anche gli street bar si erano detti disponibili - invoca la lista civica "Progetto Cervia" attraverso un post su Facebook -. Servono regole chiare su musica bassa, no vocalist, no ballerine, no alcol. Avevo proposto un regolamento che prevedeva tutto questo ma fu bocciato dal sindaco per mano del Pd. In questo modo Milano Marittima muore, perde valore immobiliare, turistico e le strutture ricettive e gli esercizi commerciali seri ne hanno un danno inestimabile. Anche sabato sera come ormai tutti i week end da cui si è riaperto sempre le solite scene di risse e vandalismo. Dove sono il Sindaco che ha la delega alla sicurezza e l’assessore alle attività economiche? Quali azioni intendono intraprendere? Solo chiacchiere e distintivo".