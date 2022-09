Piante di cannabis nella serra, in casa 4 chili di "maria" e 12mila euro in contanti: arrestato agricoltore

Azione della Polizia di Stato in contrasto alle coltivazioni illegali di marijuana, anche in ragione della stagione favorevole alla raccolta dello stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Lugo e della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno individuato in un fondo agricolo di Massa Lombarda, la presenza di alcune serre, di ampie dimensioni, una delle quali allestita in modo da non consentirne agevolmente la visione all’interno. Pertanto, nella mattinata di lunedì, gli operatori di polizia hanno effettuato un sopralluogo accertando che all’interno di una serra vi erano cinque piante di marijuana alte circa 3 metri, accuratamente coltivate e con impianto di irrigazione.

Nei confronti del proprietario del fondo, identificato in un imprenditore agricolo ravennate, sessantenne ed incensurato, è stata quindi eseguita un’accurata perquisizione che ha interessato l’annessa abitazione e i pertinenti servizi, dove era stato allestito un locale per l’essicazione e il successivo confezionamento della sostanza. Stoccati all’interno di alcuni scatoloni sono stati rinvenuti 215 confezioni di varie grammature, pronte per le cessioni, con indicata la varietà di marijuana.

La sostanza stupefacente, di oltre 4 chilogrammi, è stata sequestrata insieme all'attrezzatura per la coltivazione, al materiale per il confezionamento ed alla cospicua somma in denaro di circa 12mila euro in contanti, occultata assieme alla droga e ritenuta profitto dell’attività. Il soggetto è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna che ha richiesto ed ottenuto la convalida del provvedimento dal Gip, il quale ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.