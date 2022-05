Servite quasi 6mila porzioni alla Festa del Cappelletto: "Abbiamo valorizzato territorio e ristorazione"

Era mancata per due anni, sostituita dalla formula della festa diffusa nei ristoranti a causa dalla pandemia, ma il ritorno della Festa del Cappelletto, alla 7^ edizione, in piazza Kennedy, è stata accolta con entusiasmo da ravennati e turisti. Per tre giorni, il 13, 14 e 15 maggio i cappelletti - grandi protagonisti della tradizione gastronomica romagnola - hanno deliziato tutti con una grande festa del gusto in piazza, allestita con i chioschi di sei ristoranti locali che presentavano i loro cappelletti da passeggio.

“Dopo due anni di sosta forzata a causa della pandemia, la Festa del Cappelletto è tornata in piazza a testimoniare che siamo usciti finalmente dall’emergenza della pandemia - commentano soddisfatti gli organizzatori - E in piazza sono tornati tanti ravennati e tanti turisti per gustare i cappelletti nella versione del cibo di strada. Non era scontato che tornassero così in tanti. I sei chioschi hanno distribuito quasi seimila porzioni di cappelletti, in media circa mille a testa. Un risultato buono e confortante. Tanto più che la festa ha coinciso con il primo weekend di gran caldo e sostanzialmente estivo, in cui moltissimi ravennati e turisti hanno deciso di affollare i nostri lidi. Portare in piazza tante persone a gustare la nostra eccellenza gastronomica del cappelletto, ha significato non solo valorizzare un prodotto locale eccellente, valorizzare la ristorazione e stimolare il turismo, ma è stato anche un modo per promuovere il territorio e la città intera”.