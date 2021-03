Servizi catastali, arriva la nuova piattaforma digitale per consultare dati e documenti

Da lunedì 29 marzo l’Ufficio provinciale - Territorio di Ravenna erogherà i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale SIT (Sistema Integrato del Territorio), nella quale sono conservati gli atti e gli elaborati catastali del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di un’evoluzione dell’attuale sistema cartografico catastale, in grado di incrociare diverse informazioni georeferenziate rendendole interoperabili e sovrapponibili.

Grazie alla nuova procedura, dal layout più intuitivo e accessibile, le consultazioni dei dati catastali saranno più fluide e sicure. Dopo Ravenna (Ufficio pilota), il nuovo sistema verrà progressivamente attivato in tutti gli Uffici Provinciali – Territorio.

Si avvisa pertanto l’utenza che, per via della migrazione al nuovo sistema, nelle giornate del 22, 23 e 24 marzo 2021 non sarà possibile trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale all’Ufficio provinciale territorio di Ravenna. Mentre nelle giornate del 25 e 26 marzo 2021 l’Ufficio interromperà i servizi all’utenza per aggiornare il software utilizzato e migrare le banche dati. Nessuna sospensione è prevista invece per le attività di pubblicità immobiliare, che pertanto funzioneranno regolarmente.