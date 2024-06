"Il primo volo? Non si scorda mai". Viaggio all'interno dei soccorsi del 118, ecco come si salva una vita

"A fare questo lavoro? Non ci si abitua mai". Ne è convinta Giusy, che da 3 anni lavora come infermiera a bordo dell'"EliRa", l'elicottero del servizio di elisoccorso che dal 1987 è attivo con sede logistica all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Giusy è molto concentrata sul suo lavoro; lo si nota dal suo sguardo sempre vigile e scattante. Non parla molto, ma quando le chiedo come ha iniziato le brillano ancora gli occhi. "Dopo 13 anni in Rianimazione, nel 2017 ho iniziato la mia esperienza nel 118, e dal 2021 sono in elisoccorso. Non ricordo esattamente il primo volo che ho fatto, ma ricordo molto bene l'emozione delle prime volte, quando ero ancora in affiancamento e facevo le prove per capire se fossi adatta a volare".

Chi c'è a bordo dell'EliRa e come funzionano i soccorsi?

Sono le 5 del mattino, fuori è ancora buio e si prospetta una giornata di maltempo. Ma all'interno della cosiddetta 'elibase', la base operativa in cui medici e infermieri attendono la chiamata per saltare a bordo dell'elisoccorso, c'è già fermento. Nella rimessa del velivolo la 25enne friulana Vanessa, tecnico HHO (Helicopter Hoist Operation), controlla che tutto sia a posto e si prende cura del 'bolide giallo' tirandolo a lucido. Sembra di vedere una fantina che spazzola il suo cavallo: invece è una giovane ragazza - la più giovane manutentrice aeronautica certificata Easa (Agenzia europea per la sicurezza aerea) in tutta Italia - che vuole dimostrare, e ci riesce benissimo, che quello del tecnico non è un lavoro per soli uomini.

Vanessa salirà a bordo, non appena arriverà la prima chiamata di soccorso - QUI il video del soccorso in elicottero -, al fianco del pilota Andrea, che per iniziare bene la giornata ha portato brioche appena sfornate per tutto lo staff. "Di chi è il compleanno?", domando. "Compleanno? Macché, qui è sempre così" risponde lui. Insieme a loro ci sarà anche Katia, tecnica di Soccorso Alpino, in quanto da un anno l'elicottero è dotato anche di verricello. "Quando l'intervento è in un ambiente impervio, è il Soccorso Alpino che decide: come si va, come ci si muove, come si soccorre il paziente - spiega - La cosa più importante, quindi, è la collaborazione della squadra, dev'esserci un'ottima comunicazione per riuscire a far funzionare al meglio tutta la macchina".

L'emozione del primo volo

All'equipaggio in volo - oltre all'infermiera Giusy, al pilota Andrea, alla tecnica dell'elicottero Vanessa e alla tecnica di Soccorso Alpino Katia - si aggiunge infine il medico rianimatore. Marco, dopo quasi 10 anni al Trauma Center del Bufalini di Cesena, dal 2016 è approdato all'elisoccorso di Ravenna. "Certo che mi ricordo il primo volo, è stata un'emozione bellissima - racconta - Quello che porto nel cuore, però, è uno dei primi interventi che ho svolto da solo qui a Ravenna. Un ciclista sudafricano-neozelandese era rimasto gravemente ferito durante una gara a Rimini (l'allora 19enne Keagan Girdlestone, ndr). Quando siamo arrivati era quasi morto, aveva un taglio profondo alla giugulare, ma alla fine siamo riusciti a salvarlo. Ora è tornato a correre, seguo la sua carriera sui social. Quando raggiungi l'obiettivo, la soddisfazione è tanta. È chiaro che non è un mestiere per tutti: se uno sta tutto il tempo in attesa pensando a quello che potrebbe capitare, arriva a casa la sera sfinito. Diciamo che bisogna essere in grado di passare velocemente da 'on' a 'off', altrimenti è troppo stressante".

Nel 2023 l’elisoccorso ha svolto 615 interventi di emergenza nel territorio Romagna (che comprende le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). Ogni volta che la Centrale operativa affida un intervento all'elisoccorso, dal momento della chiamata la squadra parte nel giro di 4 o 5 minuti: il tempo di indossare il casco, fare la valutazione del luogo per decidere dove atterrare guardando le coordinate e attendere che l'elicottero sia pronto per alzarsi. Da circa un anno è stato cambiato l'assetto dell'equipaggio e il tipo intervento, con l'inserimento sull'elicottero del verricello che, come detto, rende necessaria la presenza a bordo di un operatore del Soccorso Alpino che abbia una preparazione fisica, oltre che sanitaria. Inoltre a breve, forse già dall'estate, sarà possibile effettuare trasfusioni di sangue direttamente a bordo dell'elicottero, intervenendo - in caso di gravi emorragie - ancora prima di arrivare in pronto soccorso, aumentando in questo modo le probabilità di sopravvivenza nei pazienti.

Il cuore della gestione dei soccorsi: la Centrale operativa

Ma chi "decide" quando è necessario fare intervenire l'elicottero? Tutto parte dalla Centrale operativa, il cuore della gestione del soccorso, fisicamente allocata a Ravenna, ma che gestisce le chiamate al 118 di tutta la Romagna. Lo scorso anno, qui sono state gestite ben 164.845 richieste da parte dei cittadini, che hanno generato 133.331 interventi di emergenza, con 133.857 pazienti trattati. La gestione dei servizi di assistenza di emergenza-urgenza si estrinseca a mezzo di un fitto network tra Centrale operativa, mezzi di soccorso e strutture sanitarie. In Centrale operativa infermieri altamente qualificati ricevono le chiamate dagli utenti e, anche mediante l'utilizzo di software molto sviluppati e moderni come il FlagMii, gestiscono il target, identificano il codice di gravità, inviano il mezzo di soccorso più appropriato e, in attesa del suo arrivo, iniziano l'assistenza avvalendosi, quando necessario, delle Ipa (istruzioni pre arrivo).

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

In relazione al codice di gravità, alla localizzazione del target e all'entità dell'emergenza si offre assistenza sanitaria a mezzo di ambulanze infermieristiche (equipaggio composto da autista-soccorritore e infermiere), automedica (equipaggio composto da infermiere e medico oppure autista-soccorritore e medico) ed elisoccorso. In particolari contesti, per ottimizzare i tempi e l'efficacia dell'assistenza, tutte le figure sanitarie collaborano attivamente con Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, forze dell'ordine e operatori di salvataggio con i quali si organizzano incontri continui di formazione e aggiornamento al fine di attuare comportamenti comuni. Gli operatori del sistema emergenza 118 sono anche attivamente impegnati nell'attuazione e nello svolgimento di progetti di educazione sanitaria alla popolazione.

Chi risponde quando chiamiamo il 118? Il ruolo del 'Pof'

Prima di arrivare al cosiddetto "call taker", le chiamate vengono smistate a un livello superiore, il "Pof", sigla che sta per Posto operatore filtro. Chi svolge questo compito deve riuscire a mantenere la calma e, al contempo, a gestire tutto con estrema rapidità. "Chi ci chiama spesso è agitato e non sa cosa chiedere, e noi abbiamo circa 7 secondi per capire di cosa ha bisogno - spiega Caterina, che lavora al Pof dal 2022 - Servono pazienza, serietà e professionalità: la prima cosa che ci insegnano è quella di rispettare sempre la dignità dell'utente. Sembra facile, ma non siamo centralinisti, dobbiamo saper decifrare le chiamate degli utenti che, nel momento in cui chiamano i soccorsi, solitamente sono spaventati. Capita ad esempio che, per qualche motivo, cada la linea: noi richiamiamo tutti e non lasciamo mai nessuno senza risposta. Certo, gestire così tante chiamate a ogni turno può essere un po' alienante, ma personalmente mi piace moltissimo il mio lavoro".

I Call taker

Gli operatori del Pof passano poi le chiamate ai "call taker", infermieri che guidano il chiamante e svolgono l'intervista - in appena 90 secondi - per raccogliere informazioni e capire la gravità. "La prima cosa da fare è provare a tranquillizzare chi chiama, facendogli capire che le domande che gli facciamo aiutano la persona in difficoltà per la quale sta chiamando - spiega Filippo, 35 anni, che dopo un'esperienza a bordo delle ambulanze ha iniziato a lavorare in Centrale operativa - In un minuto e mezzo non è sempre facile: a volte dall'altra parte si trova un muro, per questo è importante che le persone capiscano il perché delle domande che facciamo. Non dimenticherò mai la prima volta che ho dato le istruzioni pre arrivo per effettuare una rianimazione a distanza su di una persona trovata a terra. In questo lavoro bisogna anche imparare a non portarsi a casa tutto quello che succede, ma soltanto le lezioni imparate. Per fortuna questo lavoro mi piace molto e non ho perso l'entusiasmo degli inizi, è estremamente dinamico e annoiarsi è impossibile".

"Lavorare nel 118 è sempre stata la mia ambizione - aggiunge il suo collega Lorenzo, 31 anni, che dopo tre anni in pronto soccorso a Ravenna è arrivato qui - E' un lavoro molto stimolante. La soddisfazione più grande? Credo di averla provata la prima volta in cui sono riuscito a gestire una chiamata in maniera ottimale, dopo un periodo di formazione in affiancamento. Ma certi casi ti segnano inevitabilmente: come quando ho preso la videochiamata di una ragazza per un grave incidente sull'Adriatica con due motociclisti coinvolti. Appena ho visto la situazione attraverso il sistema di videochiamata, mi sono reso conto dell'estrema gravità della situazione".

La "flotta" dei mezzi di soccorso e le difficoltà nel reperire personale

"Nel territorio della Romagna sono presenti 44 ambulanze, 9 auto mediche e l'elicottero - spiega Maurizio Menarini, Direttore dell'unità operativa di Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna - In totale sono operativi 330 infermieri e 260 autisti, oltre 60 medici che operano anche in larga misura all’interno dei pronto soccorso". Menarini non nasconde che anche qui si riscontrino alcune problematiche nell'organico: "Le difficoltà per il mantenimento del personale infermieristico sono comuni a tutti i settori, e soprattutto negli anni a venire la criticità sarà severa, richiedendo una pianificazione del sistema che mantenga l’attuale elevato standard di qualità degli interventi a fronte di una necessaria trasformazione legata alle carenze dei professionisti sanitari, medici e infermieri".