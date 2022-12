Servizio civile digitale, oggi il primo giorno per i giovani selezionati dal Comune

Primo giorno di servizio civile digitale per i giovani selezionati attraverso un bando del Comune di Ravenna per intraprendere un percorso di un anno all’interno del Comune con il programma “Digitale Ravenna: verso una cittadinanza digitale”. Il servizio civile digitale ha come scopo quello di contrastare il divario digitale tra la popolazione incentivando la cultura del digitale e promuovendone l’educazione così che Ravenna diventi sempre di più una città smart.

I 12 ragazzi sono stati scelti tra una trentina di candidati e si suddivideranno in tre progetti differenti: Formazione per cittadini digitali, Helpdesk e Sportelli smart per il cittadino. I giovani volontari, affiancati da personale esperto, dovranno quindi collaborare alla progettazione di corsi di formazione sul tema digitale per i cittadini, all’assistenza e al supporto nella fruizione dei servizi online (sia con postazioni fisse nelle principali sedi dei servizi ai cittadini che telefonicamente attraverso un apposito helpdesk) e all’individuazione dei fabbisogni della popolazione in ambito digitale, in particolare anziani, stranieri e disabili.

Nella giornata di martedì ai ragazzi sono stati illustrati i progetti, le attività e la formazione che dovranno svolgere per essere preparati alle attività che dovranno compiere per la realizzazione dei tre obiettivi.