Servizio Civile, due progetti dedicati ai giovani nell'Unione della Romagna Faentina

Tempo fino al 30 settembre per mettersi in gioco e partecipare al Bando di Servizio Civile Universale. Quest’anno l’Unione Romagna Faentina propone il programma "@lfieri digitali: la prima mossa la facciamo assieme", che permetterà a dodici volontari di svolgere attività nel territorio. Il programma è suddiviso in due progetti: “Educhiamo la comunità digit@le” - quattro posti a disposizione per aspiranti educatori nel campo delle competenze digitali – e “Sportelli digit@li” - otto posti disponibili e l’obiettivo di creare dei veri e propri sportelli per accompagnare gli utenti nell’utilizzo dei nuovi servizi digitali.

I progetti richiedono un impegno annuo di 1.145 ore e prevedono un compenso mensile di 444,30 euro. Le attività si svolgeranno di norma dal lunedì al venerdì, con una presenza di 25 ore settimanali. Tutte le info per la partecipazione sono disponibili sul sito web dell’Unione Romagna Faentina.