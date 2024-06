Servizio civile regionale, ancora aperto il nuovo bando per giovani tra 18 e 29 anni

Fino alle 14 di lunedì 15 luglio 2024 è aperto il nuovo bando di servizio civile regionale rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (precisamente 29 anni e 364 giorni). Sul sito della Regione Emilia-Romagna è possibile consultare tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda nonché il bando stesso. Nella Provincia di Ravenna sono disponibili 17 in provincia di Ravenna.

6 posizioni aperte per il Comune di Ravenna

Per quel che riguarda il Comune di Ravenna sono disponibili 6 posti all'Istituzione Biblioteca Classense per il progetto “Il cuore della comunità: biblioteche luoghi di conoscenza, relazioni e accessibilità”. I progetti avranno una durata di 8 mesi e l’avvio in servizio è previsto a partire dall’1 ottobre 2024. Tutti i ragazzi e le ragazze interessati/e dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la piattaforma https://dol-er.regione.emilia-romagna.it/ | HeliosERGiovani raggiungibile da PC, tablet e smartphone.

Una volta autenticati al portale tramite SPID (per coloro che non l'hanno ancora acquisito sarà necessario richiedere alla Regione apposite credenziali mediante una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa), tramite un sistema di ricerca con filtri, sarà possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Sarà possibile presentare una sola domanda di partecipazione, scegliendo un unico progetto ed un’unica sede (Istituzione Biblioteca Classense codice sede 147884). In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino a 24 ore antecedenti il termine dell'avviso. I giovani che saranno avviati al servizio civile riceveranno un assegno mensile pari a € 440,10.

2 posti alla Caritas di Faenza

Due posizioni sono aperte presso la Caritas di Faenza. Entrambe le sedi si trovano in via d’Azzo Ubaldini, in centro a Faenza. Il progetto ha durata di 10 mesi, a partire dal 1° ottobre 2024, e prevede un impegno settimanale di 20 ore, su 5 giorni alla settimana. È previsto un rimborso spese di 440,10 euro al mese. Un giovane verrà coinvolto in attività di supporto ai progetti di economia sociale della Farsi Prossimo ODV: “Dress Again” e “Terra Condivisa”. Il primo prevede il riciclo e la vendita di abiti usati e il secondo, invece, la produzione e distribuzione di ortaggi, ma in entrambi sono fondamentali gli obiettivi di reinserimento socio-lavorativo di persone in condizione di svantaggio, insieme all’attenzione alla sostenibilità ambientale. Oltre che in attività pratiche a sostegno dei progetti, il volontario in servizio civile è coinvolto nell’organizzazione di incontri rivolti ai giovani ed eventi per la cittadinanza, nell’aggiornamento dei siti e dei profili social, etc. per promuovere sempre più stili di vita attenti all’ambiente e alle persone, così come in attività di supporto a nuclei familiari in difficoltà, in particolare con minori a carico. Per questo posto viene valorizzata la candidatura di giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione (Neet).

Un altro giovane invece parteciperà alle attività di aiuto e supporto a persone e famiglie in condizione di disagio socio-economico e nel loro accompagnamento in percorsi per l’acquisizione di una piena autonomia ed inclusione sociale. Il volontario in servizio civile collabora nella realizzazione dei servizi del Centro di Ascolto diocesano (mensa, servizio docce, corso di italiano, distribuzione di viveri e vestiario, etc.), gestito dalla Fondazione Pro Solidarietate. Inoltre, è coinvolto nelle azioni volte alla stesura del Report Annuale, di raccordo interno all’equipe o con altre realtà del territorio, negli incontri di testimonianza rivolti in particolare ai giovani, etc.

Le selezioni sono previste per lunedì 24 luglio 2023 presso il Seminario diocesano, in viale Stradone 30, a Faenza. I candidati sono invitati a presentarsi alle ore 9.15, muniti di documento d’identità e di permesso di soggiorno. La presente pubblicazione ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge; il candidato che non si presenta al colloquio, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Come presentare la candidatura, entro il 15 luglio

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per una sola sede ed un unico progetto, pena l’esclusione dal bando. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 15 luglio 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma HeliosERGiovani raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://dol-er.regione.emilia-romagna.it .

I cittadini italiani possono accedervi esclusivamente con SPID di livello di sicurezza 2 (su www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni), mentre i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o di Paesi extra Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere alla piattaforma HeliosERGiovani attraverso apposite credenziali da richiedere alla Regione.