Servizio Civile universale, la Caritas di Faenza mette a disposizione 13 posti

Il 15 dicembre 2022 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato un Bando volontari per la selezione di 71.550 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/. Il bando è rivolto ai giovani italiani e stranieri in età compresa tra i 18 ed i 28 anni (compiuti).

La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana è presente nel bando con 4 progetti per un totale di 13 posti. Tutti i progetti proposti dalla Caritas diocesana hanno una durata di 12 mesi. Prevedono un impegno di 25 ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso dell’anno, su 5 giorni alla settimana ed è previsto un rimborso spese di 444,30 euro al mese. I progetti prevedono anche un percorso di tutoraggio negli ultimi tre mesi di servizio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani nell’elaborazione dell’esperienza e nella certificazione delle competenze acquisite, per incrementarne la spendibilità nel mondo del lavoro. L’avvio in servizio dei giovani selezionati avverrà in primavera 2022. I progetti sono consultabili sul sito: www.caritasfaenza.it. Al momento le candidature non sono sufficienti a coprire i posti disponibili.

I progetti

“Costruiamo le fondamenta – Faenza e Ravenna”: 2 posti presso l’Ufficio Educazione alla Mondialità in via d’Azzo Ubaldini 13 a Faenza

Destinatari del progetto sono adolescenti e ragazzi che vengono incontrati nelle scuole, nelle parrocchie o in momenti aggregativi più informali. I volontari in servizio civile sono coinvolti nella realizzazione di percorsi e laboratori formativi, per promuovere comportamenti volti alla tutela, conoscenza e accettazione di sé e degli altri, anche nelle relazioni virtuali, e sviluppare competenze relazionali. Inoltre, collaborano nell’organizzare momenti di socializzazione per i giovani e di sperimentazione di un impegno civico, al fine di promuovere la partecipazione alla vita sociale della comunità. 1 posto è destinato a giovani con difficoltà economiche (Isee inferiore o pari a 15.000 euro).

“Cibo e dialogo – Ravenna e Faenza”: 3 posti presso il Centro di Ascolto diocesano, in via d’Azzo Ubaldini 7, e 2 posti presso la Parrocchia di S. Francesco, in p.za S. Francesco 14, a Faenza

I volontari in servizio civile sono coinvolti nell’operato del Centro di ascolto diocesano e della Caritas parrocchiale di S. Francesco, a cui si rivolgono individui e famiglie che versano in condizione di povertà ed emarginazione. Fondamentali sono i servizi di ascolto e prima accoglienza (come la distribuzione di beni alimentari e di vestiario, la mensa, il servizio docce, etc.). Si intende anche potenziare le azioni di orientamento e accompagnamento degli utenti, affinché possano acquisire maggiore autonomia ed inclusione sociale. 1 posto, per ognuna delle sedi, è destinato a giovani con bassa scolarizzazione (titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore).

“Preparati all’accoglienza – Faenza”: 2 posti presso la struttura dell’A.M.I. a Fognano (Brisighella), in v. Brenti 35, e 2 posti presso la segreteria dell’A.M.I. a Faenza, in v. Minardi 6

I volontari in servizio civile sono coinvolti nell’accoglienza di donne richiedenti asilo, sole o con minori a carico, presso la sede di Fognano, e ciò permette di affiancare a servizi di prima necessità strumenti per l’inclusione nella comunità ospitante. Questa viene a sua volta coinvolta in azioni di sensibilizzazione, a partire dal coinvolgimento di bambini e ragazzi in proposte formative realizzate dalla sede di Faenza. Si favorisce così la generazione di un circolo virtuoso, per cui persone sia straniere che autoctone danno insieme vita a spazi e relazioni di condivisione, a favore dell’integrazione e del multiculturalismo. 1 posto presso la sede di Faenza è destinato a giovani con difficoltà economiche (Isee inferiore o pari a 15.000 euro).

“Insieme nel labirinto – Ravenna e Faenza“: 2 posti presso l’oratorio della Parrocchia di Russi, in v. Trieste 37

Destinatari del progetto sono bambini e adolescenti che frequentano il centro di aggregazione parrocchiale sia come doposcuola che come oratorio. I volontari in servizio civile collaborano nei progetti di sostegno scolastico ed attività formative o esperienziali, volti a migliorare il rendimento scolastico dei minori, promuovere un’educazione alla relazione e all’integrazione ed in generale diffondere una maggiore attenzione alle situazioni di disagio giovanile.

Come presentare domanda

La scadenza per le domande da parte dei giovani è prevista per venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14.00. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. I cittadini italiani possono accedervi esclusivamente con credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere.

Attenzione: Le domande trasmesse con modalità diverse da quella indicata non saranno prese in considerazione. Non si possono presentare domande per posta, via e-mail, via fax o a mano. È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti riportati nella piattaforma DOL. Si rammenta ai giovani candidati che prima di fare domanda è consigliato informarsi sulle caratteristiche dei progetti. Per meglio orientarsi nella scelta del progetto è opportuno contattare gli enti di servizio civile sui territori e chiedere direttamente informazioni ai referenti dei progetti.

Per ricevere informazioni sui progetti della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana si può contattare Erica Squarotti: 389-7986824, e-mail: serviziocivile@caritasfaenza.it . E per scegliere consapevolmente per quale progetto e sede presentare domanda, i giovani possono anche concordare una visita presso le sedi.