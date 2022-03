Servizio di salvataggio: 73 nuovi bagnini diplomati per la sorveglianza in piscina

Si è concluso il corso per assistente bagnanti organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento della provincia di Ravenna: sono 73 i nuovi bagnini di salvataggio diplomati per la sorveglianza in piscina, che potranno trovare impiego in strutture pubbliche e private come hotel e parchi di divertimento.

La formazione è avvenuta nelle piscine di Ravenna, Lugo e Cervia e online, nel rispetto delle normative anti covid: i partecipanti hanno appreso e praticato tutte le tecniche di salvamento e di primo soccorso, con l'aiuto di medici ed esperti. A breve partirà poi il corso che abiliterà i ragazzi anche per il servizio in mare, in vista della stagione balneare alle porte.