Un servizio per le famiglie alluvionate: dall'assistenza tecnica alle spese anticipate

Un sostegno tangibile e mirato alle famiglie e alle attività colpite dall’alluvione. Confabitare, in collaborazione con lo Studio Tecnico Progetech, offre un servizio volto a soddisfare le esigenze delle famiglie colpite dall'alluvione dello scorso maggio che in questo momento si trovano in una situazione di difficoltà. Una situazione, spiega Confabitare, "dovuta alla scarsità di tecnici disponibili per le perizie e ai lunghi tempi d'attesa per ottenere una valutazione tecnica". Facendo domanda presso Confabitare, le famiglie avranno un tecnico a disposizione per la perizia senza dover anticipare il costo della stessa e saranno tutelate anche per le successive pratiche di presentazione della domanda. "Questo servizio mira a semplificare un iter che altrimenti sarebbe complicato e faticoso a causa della mancanza di tecnici disponibili", afferma l'associazione.

Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, commenta: “Condividiamo la preoccupazione delle persone coinvolte e ci impegniamo a mettere in atto tutte le risorse a nostra disposizione per contribuire a un rapido recupero delle comunità colpite. La nostra principale priorità è ridurre al minimo l'impatto economico sulle famiglie, le aziende e gli enti colpiti, fornendo assistenza tecnica mirata e avviando il processo di risarcimento senza richiedere alle famiglie di anticipare i costi del progetto, e senza che debbano gestire la presentazione dello stesso in regione”.