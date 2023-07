Servizio taxi senza licenza: 2000 euro di multa e ritiro della patente per due conducenti abusivi

Nel corso dell’ultimo fine settimana la Polizia Locale di Cervia ha organizzato controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’abusivismo legato al servizio Taxi e NCC (Noleggio con conducente). Nel corso dei controlli gli agenti avrebbero individuato e sanzionato due operatori abusivi sorpresi a Milano Marittima mentre accompagnavano alcuni ragazzi in discoteca. Dagli accertamenti sarebbe emerso che entrambi i soggetti erano privi delle licenze necessarie per esercitare l’attività professionale di conducente taxi e NCC.

Ai soggetti fermati, residenti a Cervia e a Ravenna, sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 2.000 euro. Inoltre, in un caso è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a sei mesi e conseguente fermo amministrativo del veicolo. Nell’altro, il veicolo utilizzato abusivamente è stato sequestrato per la confisca, mentre la patente di guida del conducente è stata ritirata per la sospensione da 4 a 12 mesi.