'Settimana dello studente': zaini, astucci e diari in vendita scontati

Ormai è un appuntamento fisso per gli studenti. Per il sesto anno consecutivo il Sindacato Cartolibrai Confcommercio provincia di Ravenna organizza e promuove la ‘Settimana dello Studente’. Zaini, astucci, diari, penne, colori, quaderni e tutto l’occorrente per la scuola, esclusi i libri di testo, possono essere acquistati nei negozi aderenti con uno sconto del 10% sul prezzo di vendita. Da sabato 5 a lunedì 14 settembre, l’iniziativa intende andare incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti per l’inizio del nuovo anno scolastico proponendo un prezzo vantaggioso sul’acquisto del corredo scolastico.

A questa sesta edizione, sono dieci i negozi che hanno aderito e che intendono dare un contributo a chi dovrà investire nel materiale scolastico, con l’aggiunta di assortimento, qualità e assistenza sugli acquisti, tipici dei negozi tradizionali:

Faenza: Sorelle Resta (corso Mazzini 12 - Tel. 0546 21167);

Brisighella: La Pergamena (via Maglioni 21 - Tel. 0546 81313);

Lugo: Acal (via Acquacalda 58 - Tel. 0545 24325);

Voltana: Biroblù (Via Fiumazzo 544 - Tel. 0545 71799);

Ravenna: Cartoscuola Smile (Via Bonifica 28/a - Porto Fuori Tel. 3664292218) - De.Ca.Ra. (via Bassano del Grappa 41/a - Tel. 0544 405009); La Politecnica (via Corrado Ricci 13 - Tel. 0544 32364); Mancini e Co. (via Faentina 28 - Tel. 0544 500616); Punto Ufficio (via Gradenigo 2 - Tel. 0544 423345); Salbaroli (via Gamba 16 - Tel. 0544 32032).