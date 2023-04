Più di una settimana in mare: si allungano i tempi per lo sbarco dei migranti a Porto Corsini

Continua il viaggio della nave dell’Ong “SOS Humanity” in direzione di Ravenna. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, la “MV Humanity 1” si muove alla velocità di crociera di 6 nodi e si trova attualmente a circa 45 miglia nautiche a sud delle coste maltesi, a 760 miglia nautiche dal porto di Ravenna. I naufraghi sono partiti dalle coste libiche a bordo di un piccolo gommone martedì (18 aprile) e sono stati soccorsi dalla Humanity 1 dopo aver trascorso 19 ore in mare. Contrariamente alle iniziali previsioni, secondo cui la nave sarebbe dovuta giungere a Ravenna il 24 aprile, lo sbarco della nave è previsto a Porto Corsini il 26 aprile alle ore 14.00, in considerazione dell’attuale velocità di navigazione. I naufraghi a quel punto avranno trascorso oltre una settimana in mare.

I 69 migranti

Sono 69 i migranti a bordo della Humanity 1, di cui 34 con un’età compresa tra 18 e 25 anni, 14 tra 26 e 40 anni e 3 con più di 40 anni, a loro si aggiungono 18 minori non accompagnati tra i 14 e i 17 anni. I naufraghi sono di nazionalità eritrea, gambiana, gahanese, guineiana, maliana, nigeriana, senegalese, sudanese e togolose.

L'accoglienza

La macchina dell’accoglienza riunitasi giovedì in Prefettura è all’opera per tutti gli adempimenti necessari e già nella mattinata di lunedì si procederà con i primi allestimenti da parte della Croce Rossa Italiana presso il Teminal Crociere di Porto Corsini. Anche questa volta saranno impegnati tanti volontari, medici, infermieri, forze di polizia, vigili del fuoco, polizia locale, guardia costiera e caritas, secondo il dispositivo già collaudato nei precedenti due sbarchi. La cabina di regia in Prefettura sta coordinando tutte le fasi preliminari per lo sbarco e le attività necessarie per l’accoglienza e la distribuzione sul territorio regionale secondo il piano di distribuzione predisposto dalla Prefettura di Bologna, mentre i 18 minori non accompagnati resteranno quasi tutti a Ravenna: saranno collocati in 15 presso il Nuovo Villaggio del Fanciullo, e 2 presso la Cooperativa Il Solco e 1 nella rete SAI Nazionale.