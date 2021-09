Settimana Mondiale dell’Allattamento: iniziative in tutta la Romagna

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, che quest’anno ha come tema 'Proteggere l'allattamento: una responsabilità da condividere', la Regione Emilia-Romagna ha promosso l'iniziativa 'Allattiamo insieme', sostenendo l’allattamento come pratica di salute, elemento di empowerment delle donne e di facilitazione della relazione con il bambino oltre che di cultura in generale.

L’evento si svolgerà in tutti gli ambiti della Romagna. L'accesso è libero e l’obiettivo è di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno e offrire anche un'occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d'amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni saranno insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante, per dare informazioni e rispondere a dubbi e domande.

A Ravenna sabato 9 ottobre alle 10,00-11,30 l'evento si terrà alla biblioteca "Casa Vignuzzi" di via Sa Mama, presso il Giardino Pippi Calzelunghe attiguo alla biblioteca (oppure in caso di maltempo presso la "Sala Buzzi"- Circoscrizione 2 - Via Berlinguer, 11). A cura di operatori dei Consultori Familiari, Pediatria di Comunità e Centro per le Famiglie di Ravenna.