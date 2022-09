Settimana mondiale dell’allattamento: l'Ausl Romagna coinvolge le mamme con un flash-mob e tanti eventi

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento torna in Romagna il Flash Mob “Allattiamo insieme”, una iniziativa promossa per il decimo anno consecutivo dalla Regione Emilia Romagna e organizzata dai Dipartimenti Salute Donna, Infanzia e Adolescenza dell’Ausl Romagna in collaborazione con i Comuni, gli Enti locali, le Associazioni di volontariato del territorio, i Gruppi di sostegno e i progetti “Nati per leggere” e “Nati per la Musica”.

“Indossa una maglietta bianca e partecipa anche tu!”. L’iniziativa si svolgerà sabato 1 ottobre a Cesena, Forlì e Rimini e sabato 8 ottobre a Faenza. Chiunque può partecipare, meglio se indossa una maglietta bianca, che è uno dei segni “di riconoscimento” della campagna. "L’obiettivo è quello di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno e offrire anche una occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d'amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni, saranno insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante, per dare informazioni e rispondere a dubbi e domande". A Faenza il flash mob andrà in scena sabato 8 ottobre, dalle ore 10, presso Faventia Sales in via San Giovanni Bosco 1 (piano terra).

Altre iniziative nel ravennate

‘Allat-TI-AMO’. Insieme, di Comune in Comune, per promuovere l’allattamento al seno. Iniziativa promossa dai Comuni della provincia di Ravenna, dai Centri per le famiglie, dall'Azienda USL della Romagna, dalle Associazioni di volontariato del territorio e rivolta alle mamme e a tutta la comunità.

-Faenza 1 ottobre ore 10 Centro per le Famiglie - Via San Giovanni Bosco, 1 (2° piano). Bebè a costo zero. A cura del Gruppo Allattando A Faenza. Iscrizione obbligatoria via e-mail: informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonando al n. 0546-691871 -Faenza 4 ottobre ore 10. Consultorio Familiare di Faenza - Via della Costituzione, 38 e ON-LINE . Allattamento e cura del bebè a cura del Consultorio Familiare, Pediatria di Comunità dell’AUSL Romagna https://us02web.zoom.us/j/81659359671?pwd=M5ZMuT3Kv6 NKoiuoZFzRXvulzyemi8.1 Passcode: 80969961.

-Faenza 5 ottobre ore 10. Biblioteca Comunale Manfrediana - Via Manfredi, 18. Nati per Leggere 0 - 12 mesi: la promozione della lettura ad alta voce fin dalla tenera età. Conosciamo insieme i benefici della lettura e i libri più adatti nel primo anno di vita. Con bibliotecaria, educatrice del Centro per le famiglie e Maria Teresa Tosi Pediatra di Libera Scelta. Incontro a numero chiuso. Iscrizione obbligatoria via e-mail: manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it o telefonando al n. 0546-691715.

- Faenza 8 ottobre ore 10 Faventia Sales - Via San Giovanni Bosco, 1 (piano terra). L'accudimento del neonato nei primi mesi di vita: alimentazione, sonno e nuovi ritmi tra aspettative e realtà!. Claudia Muratori Pediatra di Libera Scelta, in collaborazione con Operatori del Centro per le famiglie. All'interno dell'evento si terrà anche il FLASHMOB per sostenere l'allattamento al seno, realizzato a cura del Consultorio Familiare, Pediatria di Comunità AUSL Romagna e Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina L'evento rientra anche nelle iniziative del Festival della Comunità Educante. Iscrizione obbligatoria via e-mail: informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonando al n. 0546-691871.

- Lugo 1 ottobre ore 10. Biblioteca Trisi - Sezione ragazzi - Piazza Trisi, 19 Papà di latte. Incontro informativo sull'allattamento dedicato ai papà, a cura degli operatori del Centro Per le Famiglie e delle ostetriche del Consultorio Familiare AUSL Romagna. A seguire, presentazione di NatiperLeggere e di libri a tema con letture ad alta voce a cura delle bibliotecarie.

- Lugo 1 ottobre ore 10,30. Biblioteca Trisi - Sezione ragazzi - Piazza Trisi, 19. Kit NatiPerLeggere ai nuovi nati Avvio della donazione ai nuovi nati di libri e materiale informativo da parte dei pediatri di libera scelta. Progetto coordinato dalle Biblioteche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Lugo 6 ottobre ore 10. Centro per le Famiglie - Viale Europa, 128. Allattamento e lavoro. A cura di Operatori U.O. Consultorio Familiare, Pediatria di Comunità AUSL Romagna e delle operatrici del Centro Per le Famiglie.

- Lugo 6 ottobre ore 17. Centro per le Famiglie - Viale Europa, 128. Diventare Genitori; i nuovi equilibri di coppia e di famiglia, il ruolo paterno, il ruolo materno e il ruolo del contesto familiare e amicale. Incontro a cura di Ernesto Sarracino Pedagogista dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

- Lugo 7 ottobre ore 10. Centro per le Famiglie - Viale Europa, 128. Un bambino nei primi mesi di vita: il sonno, il pianto e le prime scelte educative. Incontro a cura di Cristiana Santinelli Pedagogista dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna -Voltana 8 ottobre ore 10,30. Biblioteca Baioni - Piazza T. Guerra, 1 Finalmente qui!. Letture e presentazione di NatiperLeggere per famiglie con bambini da 0 a 3 anni. A cura delle bibliotecarie e di Volontari/e Nati per Leggere.

- Cervia 3 ottobre ore 10. Sala Malva Nord del Comune di Cervia - Via Papaveri, 43. Le cure primarie. Intervengono Operatori U.O. Consultorio Familiare – Pediatra di Comunità AUSL Romagna Cristina Zani Referente Pari Opportunità del Comune di Cervia. A cura del Servizio SeiDonna.

- AMICA DELL'ALLATTAMENTO: Durante la settimana mondiale per l'allattamento 2022 il Comune di Cervia, grazie al progetto Cervia Amica dell'Allattamento, che si è posto come obiettivo quello di ampliare gli spazi dove le mamme possono fermarsi per allattare e accudire il proprio bambino, inaugurerà le nursery station presenti nel territorio cervese. A cura del Servizio SeiDonna. Per informazioni: tel. 0544-979266.

- Cervia 4 ottobre ore 16,45. Biblioteca Comunale di Cervia "Maria Goia" Via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111. Un dono per la vita. Letture con mamme e papà. Libri scelti: Ogni volta di S. Vecchini e D. Tani, Monte Latte di M. Longo e di A. Sanna, Zagazoo di Q. Blake, Dove nasce l'amore di S.M.L. Possentini.

- Ravenna 4 ottobre ore 17. INCONTRO ON-LINE. Rientro a casa e l'importanza del sostegno della rete A cura di Operatori U.O. Consultorio Familiare, Pediatria di Comunità AUSL Romagna e Operatori Centro Per Le Famiglie Comune di Ravenna, Cervia e Russi.

- Ravenna 6 ottobre ore 17. Sala Buzzi - Via Berlinguer, 11 e ON-LINE. Neonato alla nascita e dopo….. A cura di Operatori U.O. Consultorio Familiare - Pediatria di Comunità - PLS - Neonatologo Pediatria Ospedaliera AUSL Romagna e Operatori Centro Per Le Famiglie Comune di Ravenna, Cervia e Russi https://us02web.zoom.us/j/84981196054?pwd=A8vk8AjnT3Iqf G7sfnSvlJi3xFPoqg.1 Passcode: 29341710. La partecipazione a ciascun incontro (sia tramite collegamento on-line sia in presenza) prevede l'iscrizione obbligatoria attraverso l'invio di una e-mail: Ravenna-Cervia-Russi: informafamiglie@comune.ravenna.it - Unione della Romagna Faentina: informafamiglie@romagnafaentina.it - Unione dei Comuni della Bassa Romagna: centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.

Le biblioteche della Rete provinciale di Ravenna aderiscono alla Settimana Mondiale dell'Allattamento (SAM) e allestiscono LATTE DI MAMMA, VOCE DI MAMMA - vetrine bibliografiche sui temi dell'allattamento, maternage e genitorialità con selezione di saggistica per adulti e libri di canzoni, rime e filastrocche da condividere con i piccoli, disponibili per il prestito. Inoltre saranno promossi i programmi nazionali Nati per Leggere e Nati per la Musica, i servizi e le attività offerti dalle Biblioteche della rete.

La Leche Leagle Italia organizza incontri per le mamme on line.Per partecipare ed informazioni collegarsi al link: https://www.lllitalia.org/risorse/incontri-on-line.html Le biblioteche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna aderiscono al progetto nazionale Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso che sostiene l'importanza della lettura in lingua madre fin dalla nascita, proponendo una serie di iniziative nel periodo settembre 2022/febbraio 2023: letture multilingui, mostra itinerante di libri in tante lingue, corsi sulla lettura ad alta voce per genitori stranieri. Per maggiori informazioni rivolgersi alle biblioteche.