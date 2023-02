Sfascia due auto in sosta e fugge, individuato l'autore dei danneggiamenti

La notte di giovedì, attorno alle 2, lungo corso Garibaldi, nel tratto tra la piazza e il semaforo, un automobilista ha violentemente urtato contro due mezzi in sosta, danneggiandoli per migliaia di euro. I proprietari delle auto, la mattina successiva, nel riprendere i mezzi, hanno trovato la brutta sorpresa. Entrambi si sono rivolti al Comando della polizia locale dell'Unione della Romagna faentina per denunciare l'accaduto. Con pochi elementi in mano, gli agenti del Nucleo Infortunistica hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della città e i varchi targa, riuscendo a risalire al mezzo incriminato, una Ford Fiesta intestata ad un 23enne residente a Massa Lombarda, regolarmente assicurata. Il giovane, convocato al Comando di via Baliatico, ha ammesso l'episodio. Nei confronti del 23enne è stato sanzione amministrativa, l'articolo del Codice della Strada prevede una multa fino a 500 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente.