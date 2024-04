Sfascia l’auto della ex, poi tenta di sfondarle il portone di casa per "fargliela pagare": arrestato

Tutta la notte le aveva inviato messaggi minatori, dove le diceva che l'avrebbe raggiunta in città per "fargliela pagare". “Ti sfascio casa e auto”. Così un 37enne piemontese, residente a Ravenna, lunedì mattina ha raggiunto Ancona ed è andato sotto l’abitazione della ex fidanzata che lo aveva lasciato, perché secondo la donna lui faceva uso di droghe.

Attorno all’ora di pranzo ha raggiunto la casa della donna, dove ha iniziato a prendere a calci il portone cercando di entrare. L’uomo aveva anche le chiavi, ma la ex si era chiusa dentro terrorizzata e aveva chiamato la polizia. Il 37enne le ha danneggiato anche l'auto parcheggiata lì vicino, sfondandole il parabrezza.

Arrivata la polizia, l'uomo è stato arrestato per tentata violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose. Nei suoi confronti anche una doppia denuncia per minacce aggravate e danneggiamento. I poliziotti lo hanno trovato ancora nelle vicinanze mentre tentava di allontanarsi perché aveva sentito le sirene arrivare.

Ieri mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale con il divieto di dimora ad Ancona per il 37enne. Nel pomeriggio, è arrivato anche il provvedimento del questore per il foglio di via obbligatorio da Ancona per la durata di 4 anni.