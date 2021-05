Sfida la crisi da Covid e apre un'edicola: "Un'idea nata dal mio amore per la lettura"

Una scelta coraggiosa, in un periodo molto difficile per tanti imprenditori e con tante edicole che chiudono i battenti. Sara Gabanini ha inaugurato di recente l’Edicola del Ponte, situata in via Dismano 19/a a Ponte Nuovo di Ravenna. "Sono da sempre appassionata di libri e letteratura e alla costante ricerca di cultura ed informazioni - spiega la titolare - Non avevo un’occupazione, per cui ho colto l’occasione di mettermi in proprio combinando passione, lavoro e dedizione alla carta stampata”.

L’edicola propone articoli e giochi per bambini, libri, biglietti per l’autobus, ricariche telefoniche e altri servizi online. Confesercenti è "felice di accogliere una giovane donna che decide di portare avanti un’attività di grande importanza sociale, perché le edicole e la diffusione dei giornali sono un segno di civiltà e libertà".