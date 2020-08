Sfidano la crisi e investono sul centro storico: apre una nuova gelateria "bio"

Malgrado l'incertezza del momento dovuta al Covid-19, non hanno avuto paura di investire. La giovane cesenate Viola Castellucci, infatti, lunedì 24 agosto inaugura ufficialmente nell'elegante cornice di via Cavour a Ravenna la nuova gelateria "Puro&Bio". Al civico 105-107 apre la gelateria artigianale che propone gelato realizzato con ingredienti biologici e salutari.

Dopo dieci anni di esperienza maturata nel punto vendita cesenate di Puro&Bio, l'imprenditrice - in collaborazione con i due soci romagnoli Maicol e Andrea - ha deciso di coronare il suo sogno e aprire una gelateria-yogurteria (prossimamente anche caffetteria) in un punto di grande prestigio: "Abbiamo scelto via Cavour - spiega Viola - perché questa strada rappresenta, da sempre, il cuore pulsante della Ravenna storica, il salotto buono della città in cui si respira un fermento e un dinamismo unici. Lavorare in un contesto culturale così stimolante, tra musei e mostre d'arte, sarà un'esperienza incredibile. Tra l'altro, anche noi, a modo nostro, proponiamo una sorta di cultura del benessere, invitando i consumatori a rivolgersi sempre a quelle botteghe artigianali che lavorano con materie prime naturali e certificate senza additivi chimici né conservanti".

La nuova gelateria inaugurerà alle 17 con una festa nel corso della quale verranno offerte gratuitamente alcune degustazioni di gelato artigianale. Presente un corner per i brindisi e lo spettacolo delle bolle di sapone giganti per i bambini: "In realtà - conclude Viola - saremmo già dovuti partire la scorsa primavera, ma poi il Covid ci ha messo lo zampino, ritardando tutto il progetto. Sappiamo che i tempi che ci aspettano sono pieni di incognite, ma noi vogliamo scommettere sulla ripartenza e tornare a promuovere i nostri gelati e i nostri yogurt biologici tra la gente".