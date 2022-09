Sfilata "a 4 zampe" al Quartiere Alberti: e i cani del canile cercano una famiglia che li adotti

Tanto entusiasmo e partecipazione alla sfilata amatoriale canina organizzata domenica, in occasione della storica festa del Quartiere Alberti a Ravenna, dal Centro cinofilo Vismara in collaborazione con l’Associazione animalista Clama. Venticinque gli iscritti e tutti bellissimi con le loro orgogliose famiglie. La giuria composta da bambini ha assegnato i punteggi che hanno decretato i vincitori; premi anche per il cucciolo più giovane, per il nonnino - un delizioso cagnolino di 16 anni - e per tutti i partecipanti.

Tutti cagnolini fortunati che hanno vinto il premio più grande: una famiglia affettuosa, una casa per sempre. "Non è così per tutti purtroppo - ricordano da Clama - Molti quattro zampe attendono da anni una vita fuori dal box! Come Tyson, un meraviglioso mix dalmata affettuoso che ha sfilato accompagnato da una volontaria dell’Associazione nella speranza di attirare una persona speciale tutta per lui. Tanti, troppi cani (e gatti) vengono abbandonati: se vi sentite pronti per dare loro una nuova casa vi invitiamo a consultare il nostro sito o la pagina Facebook e Instagram dell’Associazione e a chiedere un appuntamento con le volontarie. Vi invitiamo inoltre a firmare, per chi non avesse potuto farlo durante la sfilata, la petizione popolare cartacea per salvare i daini della pineta di Classe e di Lido di Volano".