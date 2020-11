Sfregio all'opera contro la violenza sulle donne, la ferma condanna della Cgil

La Rete donne della Cgil di Ravenna esprime solidarietà alla cittadinanza di Lavezzola e all’associazione “Il caffè delle ragazze”. "Lo sfregio arrecato all’opera di Filippo Giberto è un’offesa a tutte, donne e uomini, e una ferita alla coscienza di ognuno di noi. Non si liquidano certe azioni con il termine “ragazzate”; atti così subdoli, contro le donne, sono la palese manifestazione dell’ancestrale misoginia patriarcale di chi le donne le vuole silenziate. Nessuno è autorizzato a sentirsi assolto quando si calpestano i diritti delle donne: sarebbe un’offesa per tutte le donne che hanno subito e che non vogliono più subire. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Non sarà possibile recuperare a breve l’opera deturpata; ma appena si potrà verrà organizzato un evento pubblico per la ricollocazione in loco. Le donne della Cgil auspicano che simili episodi non si ripetano, mai più".