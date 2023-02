Sfuma la candidatura di Faenza per i campionati sbandieratori: "Mancano i requisiti di ammissibilità"

“Assenza dei requisiti di ammissibilità”. Questa la frase apposta accanto alla dicitura Alfieri bandieranti e musici del Niballo – Palio di Faenza, che la Fisb ha riportatato nel comunicato con cui ha assegnato mercoledì pomeriggio l’organizzazione dei campionati italiani degli sbandieratori a Montagnana. Sarà quindi la cittadina in provincia di Padova, alla seconda candidatura dopo il 2001 per ospitare la Tenzone Aurea (così si chiama la massima competizione nazionale, nda).

Della candidatura si era discusso in consiglio comunale in virtù di un’interrogazione presentata dal consigliere Nicolò Benedetti (Pd), avente ad oggetto la conferma dell’appoggio della municipalità all’organizzazione dei campionati degli sbandieratori, sulla quale si era espresso positivamente anche il sindaco Massimo Isola e per la quale la giunta aveva poi deliberato uno stanziamento di qualche migliaio di euro all’inizio dell’anno.

Il processo di candidatura della città faentina era iniziato dopo il comitato palio tenutosi a metà ottobre. In seguito a quell’incontro i cinque capi rione avevano dato mandato all’associazione Alfieri Bandieranti del Niballo APS, associazione costituita proprio per organizzare i campionati delle bandiere a Faenza nel 2018, di elaborare la domanda di partecipazione al bando federale, scaduto il 10 gennaio scorso. Mercoledì l’ultimo atto, con la non valutazione della candidatura di Faenza per mancanza dei requisiti di ammissibilità e di conseguenza l’assegnazione dell’organizzazione della competizione a Montagnana.

La reazione di Montagnana

Nel comune padovano la notizia è stata presa con grande soddisfazione come afferma Andrea Zamori, presidente dell’Associazione Sbandieratori e Musici della Città Murata: “L’ultimo campionato italiano da noi organizzato risale al 2001, allora si decise di svolgere i campionati a Montagnana e a Padova, questa volta invece si svolgerà tutto a Montagnana quindi siamo molto soddisfatti. Avevamo già provato a candidarci nel 2016 ma la candidatura fu bocciata, quest’anno però è andata bene”. Candidatura che è stata presentata dall’associazione entro il termine ultimo: “L’amministrazione comunale ci ha appoggiato, noi eravamo un po’ titubanti ad organizzare i campionati autonomamente, ma l’amministrazione ci ha dato il suo sostegno e le coperture economiche per sostenere i costi. Un campionato italiano mediamente costa dai 50 ai 60mila euro, noi viaggiamo sui 10mila euro di entrate annue, quindi non avremmo avuto da soli la forza economica per affrontare questa candidatura”.

Candidatura che comunque Montagnana voleva presentare e che, come specificato da Zamori, “non abbiamo avuto nessun invito da parte della federazione, siamo contenti per questa assegnazione. Capisco la situazione di Faenza, so che ci sarebbero stati disguidi tecnici tra Faenza e la Federazione per la partecipazione alla cerimonia di apertura della coppa del mondo di calcio in Qatar, ma queste sono chiacchiere di corridoio - sottolinea -. Noi facciamo il nostro, ciascuno guarda in casa propria. Per noi parlano i risultati sportivi. Per un gruppo come il nostro che non ha l’organizzazione e le risorse del Niballo è un risultato importante anche in virtù della passione che tutti ci riconoscono”. Per quanto concerne l’affiliazione alla Fisb il presidente della Città Murata riferisce: “Non siamo ancora iscritti come Aps, perchè dobbiamo ancora modificare lo statuto. A livello organizzativo il nostro palio lo organizza il comitato palio dei dieci comuni di cui noi facciamo parte".

Le reazioni di Faenza

Nella città del Niballo per il momento solo grande perplessità. Sulla questione è stata diramata una nota in cui si chiarisce che "è tuttora in corso da parte della Fisb una verifica di requisiti giuridici sull'affiliazione della città di Faenza (affiliazione di lunghissima data sulla quale mai nulla era stato fin qui obiettato), mal si comprende come, nelle more di tali verifiche e/o 'regolarizzazione' tuttora in corso, possano essere assunte e comunicate decisioni, peraltro al momento sprovviste di motivazione" e in cui è stato annunciato un incontro congiunto, che si svolgerà lunedì, tra i capi rione ed il Consiglio dei Dieci, quest’ultimo coordinato dal segretario in virtù delle dimissioni dell’ex presidente Nicola Liverani del Borgo Durbecco, dimissionario nelle scorse settimane anche dalla carica di vicepresidente Fisb.

Anche la Fisb, nella persona della presidente Antonella Palumbo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ritenendo corretto informare preventivamente i deputati del Palio di Faenza, quando ne faranno richiesta.