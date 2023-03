Sfuma il sogno di Lugo: la capitale del libro 2023 è Genova

Sfuma il sogno di Lugo. Sarà Genova la Capitale italiana del Libro 2023. La notizia è arrivata giovedì mattina nel corso della conferenza stampa di proclamazione che si è tenuta a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della cultura. All'evento sono intervenuti il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, il Direttore generale della DG Biblioteche e Diritto d’Autore, Paola Passarelli, il presidente della Giuria, Francesco Perfetti, il presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Marino Sinibaldi. Soddisfazione per Genova che ottiene il titolo di Capitale italiana del Libro, onore che era toccato a Chiari (Bs) nel 2020, a Vibo Valentia nel 2021 e a Ivrea nel 2022. Il progetto di Lugo aveva passato la prima fase di selezione che raggruppava 14 città, giungendo in finale insieme ad altre 5 città: Firenze, Nola (Na), San Quirico d’Orcia (Si), San Salvo (Ch) e Genova.

"Anche se l'avventura della capitale italiana del libro è terminata, prosegue il nostro impegno per la promozione della lettura e la valorizzazione delle istituzioni culturali del Comune, dalla biblioteca Trisi a tutte le altre - afferma il sindaco di Lugo, Davide Ranalli - Sono stati mesi entusiasmanti che ci hanno permesso di stringere ancora di più relazioni forti e importanti con tutti coloro che hanno partecipato a questa sfida con noi. Li ringrazio tutti assieme ai colleghi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e permettetemi un grandissimo ringraziamento al gruppo di lavoro dell'Amministrazione che ha lavorato sul dossier e sulla candidatura, coordinato dall'assessora Anna Giulia Gallegati. Ringrazio anche la Regione Emilia-Romagna e l'assessore Mauro Felicori che ci hanno sostenuto fin dall'inizio oltre all'Università di Bologna, al Comune e alla Provincia di Ravenna e alla biblioteca Classense per l'affettuosa condivisione di questo percorso. E complimenti alla città di Genova che è la nuova capitale italiana del libro. Ho ascoltato con attenzione le parole del sindaco Bucci e il suo invito a tutte le città finaliste a collaborare insieme, siamo ovviamente disponibili".