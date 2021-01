Sgarbi a Ravenna per ammirare il disegno della Divina Commedia lungo 97 metri

Una visita inaspettata ma sicuramente molto attesa. Domenica pomeriggio Enrico Mazzone, l'artista che sta realizzando l'illustrazione dell'intera commedia 'puntinata' su di un enorme foglio di carta lungo 97 metri e largo 4, ha ricevuto la visita di Vittorio Sgarbi, che negli anni passati aveva già incontrato l'artista piemontese aiutandolo sia logisticamente che finanziariamente. L'incontro è avvenuto all'interno del Mercato Coperto di Ravenna, dove Mazzone sta realizzando l'ultima cantica, quella del Paradiso.

"Vittorio ancora una volta mi ha sorpreso - spiega Enrico - Mi ha chiamato e mi ha raggiunto a Ravenna, perchè voleva vedere l'opera. Non ci vedevamo da 4 anni, quando ci eravamo incontrati a una saga a Torino. Era curioso di vedere il mio lavoro, così abbiamo srotolato il disegno. Lui è rimasto molto colpito, ha detto che è un lavoro notevole e degno di attenzione. Poi gli ho fatto vedere come lavoro e ci siamo stesi insieme, anche lui ha fatto qualche puntino sull'opera e ha scritto 'Qui sono e chissà dove sarò ancora'. Mi ha chiesto dove penso di collocarlo e mi ha consigliato di esporlo alla reggia di Venaria Reale di Torino. Nel frattempo a breve il disegno sarà scansionato ad altissima risoluzione e digitalizzato dal gruppo Ch360 (cultural heritage 360), ho sentito anche il Mar ma al momento non c'è possibilità di esporlo lì. Vedremo come andranno le cose...".